Olimpiadi | Pd Veneto | pasticcio olimpico | approccio superficiale

Olimpiadi dell'autonomia. Il Lombardo-Veneto corre : Le Olimpiadi del Lombardo-Veneto. Il nome capofila sarà quello di Milano ma la candidatura in tandem con Cortina prende forza. "Abbiamo messo su un treno l'assessore allo Sport Guaineri con l'assessore di Cortina - ha detto ieri mattina il sindaco Beppe Sala - e l'abbiamo mandato a Losanna". Nella sede del Cio è stata depositata la documentazione che ufficializza la corsa a due. Due, visto che il tridente con Torino è tramontato, per il corto ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : «La candidatura dell'Italia è morta qui». Ma Lombardia e Veneto rilanciano : «Olimpiadi del 2026? La proposta è morta qui. La candidatura così non può andare avanti». Lo stop arriva dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'La candidatura dell'Italia è morta qui'. Ma Lombardia e Veneto rilanciano : 'Olimpiadi del 2026? La proposta è morta qui. La candidatura così non può andare avanti'. Lo stop arriva dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. LEGGI ANCHE Olimpiadi 2026, Sala: 'Milano c'è, ma deve essere primo nome nel brand'. Valente: 'Così non è possibile procedere' 'Io ritengo che una cosa così importante come ...

"La candidatura dell'Italia alle Olimpiadi è morta". Giorgetti annuncia la fine dei giochi ma Zaia e Fontana : "Lombardia e Veneto vanno avanti" : "Per il governo la proposta della candidatura è morta qui". Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in audizione al Senato, relazionando sulla candidatura italiana ai giochi olimpici invernali del 2026."Il governo non ritiene che una candidatura fatta così come è stata formulata possa avere ulteriore corso, quindi, la proposta non ha il sostegno del governo ed è morta qui". Lo ha ...