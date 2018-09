Migranti | il premier lussemburghese ai leader Ue | “Non parliamo di tappeti | sono umani”

Salisburgo - vertice UE sui Migranti : le 4 richieste dell’Italia/ Ultime notizie - premier Conte in missione : Salisburgo, al via questa sera il vertice UE sui migranti: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti del Bel Paese(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:13:00 GMT)

CONTE - "SÌ A REDDITO CITTADINANZA E PACE FISCALE"/ Ultime notizie - premier 'cauto' su Migranti - Ue e Genova : CONTE "PACE fiscale e REDDITO di CITTADINANZA si faranno". Ultime notizie, l'intervista del presidente del consiglio a La Verità.

Migranti - VERTICE CONTE-KURZ : “NO ALTRI CASI DICIOTTI”/ Ultime notizie - premier Austria : “si rinforzi Frontex” : MIGRANTI, Conte “Evitare altro caso DICIOTTI”. Ultime notizie, il premier, dopo l'incontro con il cancelliere Kurz, ha aggiunto “Servono maggiori investimenti nel nord Africa”(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:57:00 GMT)

Migranti - il premier Giuseppe Conte : “Non possiamo accoglierli tutti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice no all'accoglienza indiscriminata dei Migranti: "Con l'accoglienza indiscriminata non possiamo risolvere il problema dell'immigrazione, perché noi possiamo assicurare il soccorso, ma non possiamo offrire l'accoglienza indiscriminata. Chi ha diritto deve poter processare domanda di asilo ma in una prospettiva di gestione dei flussi, chi viene deve potersi integrare".Continua a leggere

DICIOTTI - CONTE : “SENZA DI NOI MOLTI Migranti MORTI”/ Audizione Premier in Senato : Pd - “sospeso il diritto” : Caso DICIOTTI, Audizione Premier CONTE in Senato: "MIGRANTI, stop all'accoglienza indiscriminata. Non una bella pagina per l'Europa". Attacchi a Malta, "spettava a loro lo sbarco"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Il vicepremier risponde a Macron : «Pensi ai francesi e sia più umano coi Migranti» : Il ministro dell’Interno da Venezia replica al presidente francese che lo aveva attaccato parlando di lui come un “demagogo nazionalista”

Macron-Salvini - scontro sulla Ue Il vicepremier attacca sui Migranti : 'La Francia ne ha respinti 40mila' : 'Se dicono che in Francia c'è il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci conviene', allora Salvini e Orban 'hanno ragione', ha reagito Macron. Ma '...

Babis gela Conte sui Migranti “No all’accoglienza condivisa”/ Ultime notizie - l’incontro del Premier è un flop : Babis gela Conte sui migranti “No all’accoglienza condivisa”. Ultime notizie, l’incontro del Premier con il primo ministro della Repubblica Ceca, è un flop(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:49:00 GMT)

Salvini-Orban - patto anti-Migranti. Premier ungherese : «Sei il mio eroe» : «Siamo vicini a una svolta storica per il futuro dell'Europa: io e Viktor, ognuno nel proprio campo, stiamo lavorando per un'alleanza che escluda i socialisti. Oggi comincia un...

Migranti - Conte al premier ceco Babis : «Serve condivisione per redistribuzione - disincentivi a chi non partecipa» : Un sistema condiviso del fenomeno migratorio da parte di tutta l'Ue 'è necessario'. È quanto ha sottolineato, a quanto si prende da fonti di Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte al premier ceco ...

Migranti : premier Albania - Italia ci salvò - ora ricambiamo : "Davanti allo spettacolo di miseria e di vergogna, con esseri umani ridotti in larve sotto gli occhi di tutti, mentre il Paese forse più accogliente d'Europa negli ultimi 30 anni è stato lasciato solo,...

Australia - Morrison neo premier : l'evangelico che caccia Migranti : Il neo-premier Scott Morrison, 50enne cristiano evangelico, aveva inaugurato nel settembre 2013 la politica del 'No way', la linea dei respingimenti per i barconi di migranti che tentano di ...

Sfiduciato Turnbull - in Australia diventa premier Morrison - l'uomo che tiene lontani i Migranti : ... Turnbull ha ricordato le realizzazioni del suo governo, ha biasimato le divisioni interne al partito e annunciato che lascera' la politica attiva e non si ripresentera' alle prossime elezioni ...

Migranti - Salvini : a giorni incontrerò il premier ungherese Orban : "La maggior parte dei Paesi pretende lo stop all'immigrazione. A settembre ci sarà la riunione dei ministri delliInterno europei, e lì lo si vedrà. Io, nei prossimi giorni, incontrerò il premier ...