ILARY BLASI | LASCIA LE IENE Frecciatina ai Ferragnez? Loro sono social | io e Totti

ILARY BLASI : "Io e Totti non siamo come i Ferragnez. Loro sono social - noi siamo reali" : L'addio di Ilary Blasi alla conduzione de Le Iene è ormai ufficiale, al suo posto subentrerà Alessia Marcuzzi che, già in passato, aveva ricoperto il ruolo di conduttrice all'interno della trasmissione. In occasione di questa scelta di carriera, Ilary ha deciso di confessarsi al settimanale Chi, parlando di lavoro ma anche di amore e famiglia.La mia decisione di lasciare Le Iene è stata una scelta doLorosa. Quella ...

ILARY BLASI : “L’addio alle Iene una scelta dolorosa” : Ilary Blasi rompe per la prima volta il silenzio e racconta il suo addio a Le Iene, programma che ha condotto per oltre dieci anni. Abbandonare la trasmissione non è stato affatto semplice, come ha confermato lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. La Blasi, che presto condurrà il Grande Fratello Vip 3, non ha svelato i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il programma, ma ha affermato di aver provato una ...

ILARY BLASI e Francesco Totti come Chiara Ferragni e Fedez? La replica della romana : “il nostro matrimonio diverso dal loro” : Ilary Blasi torna a parlare delle sue nozze con Francesco Totti, la splendida moglie dell’ex calciatore non si paragona ai Ferragnez Dopo tanti anni d’amore, Ilary Blasi ripercorre uno dei giorni più belli con Francesco Totti: il loro matrimonio. Alla rivista ‘Chi’, la presentatrice della prossima edizione del Grande Fratello Vip, confessa come si senta di gran lunga diversa dai Ferragnez. “Le nozze tra la ...

