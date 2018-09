Cosa c' è nel nuovo BergamoPost che dal 21 settembre è in edicola

Il Segreto Anticipazioni mensili : Cosa accadrà nella prima parte del mese di ottobre 2018 : Francisca condannata a morte, sarà uno degli eventi più sconvolgenti di inizio ottobre. Scopriamo cosa altro accadrà...

“Non può essere qui”. Temptation Island Vip - caos sulla tentatrice. Cosa fa davvero nella vita : Temptation Island Vip ha preso il via lo scorso martedì. I falò che coinvolgono i personaggi dello spettacolo sono molto seguiti e il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è stato premiato in termini di ascolti tv. Tanti complimenti anche per Simona Ventura: la ‘padrona di casa’ di questo nuovo format del reality-show si è dovuta confrontare con Stefano Bettarini. Situazione paradossale per una delle coppie che in ...

Addio cubo viola in Fortnite : sciolto nel lago - Cosa è cambiato : Alla fine Kevin, il cubo viola di Fortnite, ce l'ha fatta: è arrivato fino al lago a Sponde del Saccheggio, sciogliendosi definitivamente. Prima era allo stato solido, ma ovviamente entrando nel lago si è sciolto in esso, colorandolo di viola. I rumor questa volta ci hanno visto lungo, avevano già ipotizzato l'arrivo a Sponde del Saccheggio, ma nessuno aveva pensato che si sarebbe sciolto in esso. Per ora non è emerso nessun vulcano, ma è ...

Cosa ha detto Toninelli su Alitalia : Roma, 19 set., askanews, - Il governo punta a rilanciare Alitalia 'con il timbro dello Stato al 51%'. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli ai microfoni di Radio1. Questo ...

Emanuela Folliero : 'Mi sposo - e quel giorno...'. La rivelazione hard : Cosa farà nel giorno delle nozze : L'annuncio lo dà la diretta interessata, Emanuela Folliero : si sposa, le nozze con il compagno Giuseppe Oriccio sono imminenti. 'Dopo nove anni insieme, lui mi ha fatto la proposta: ci sposiamo il ...

Al Bano - colpo in villa nella notte : Cosa hanno portato via i ladri : Brutto episodio l’altra notte per Al Bano Carrisi: una banda di ladri ha fatto irruzione nelle sue tenute di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. È successo nella notte tra il 17 e il 18 settembre scorsi. Come riporta Il Giornale, Per mettere a segno il colpo, pare che i ladri siano entrati passando dal muro di recinzione retrostante la piscina e la presenza nell’albergo di decine di ospiti non deve aver costituito ...

Conte ha spiegato Cosa ci sarà nella manovra del governo : 'La pace fiscale si farà: è imprescindibile. Così come, con gradualità, attueremo la flat tax'. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in un'intervista a La Verità . 'Il fisco è iniquo. La flat tax ...

Giorgetti ha spiegato Cosa è successo nel caos sulla candidatura a tre per le Olimpiadi : "Non c'è stato nessun golpe", "in un clima così, di dubbi, di sospetti e di incertezze, non si poteva andare avanti. Non andava proprio bene. Per portare avanti questi grandi eventi con i soldi dello Stato ci vuole una procedura seria, serve un entusiasmo e una convinzione che non c'erano. Non sono pentito di aver detto che la candidatura a tre è morta". Così il sottosegretario con ...

Domenica In - Cosa c'è dietro al trionfo di Mara Venier : altro che Parodi - il segreto sta nel nome : Ha l'universalità delle cose intime e la familiarità di uno studio tv trasformato in una casa la nuova Domenica In condotta da Mara Venier. E sono questi ingredienti, forse, ad averle garantito lo ...

USL - gol da fenomeno per Adi dei Cincinnati FC : ma nell'esultanza qualCosa va storto. IL VIDEO : Come quando ai tempi di Portland festeggiò una rete addirittura con una motosega… I VIDEO più curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i VIDEO

Allerta Meteo “Uragano Mediterraneo” - Cosa sono i Medicane : “mostri” sempre più frequenti nell’Autunno italiano : Nei giorni in cui l’Uragano Florence ha colpito in modo molto pesante gli Stati Uniti d’America provocando oltre 30 vittime e il Super Tifone Mangkhut s’è abbattuto sulle Filippine dove tra morti e dispersi si contano oltre 130 vittime, anche l’Italia rischia di essere colpita da fenomeni estremi tipicamente autunnali: nelle prossime ore potrebbe formarsi un “Medicane” (Uragano Mediterraneo) proprio nelle ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Cosa succede nel resto del mondo. Nigeria e Tunisia hanno già il biglietto per la Cina : Non solo Europa: le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 stanno coinvolgendo tutto il mondo, che sta vedendo giocare un gran numero di nazionali in questa prima finestra della seconda fase. In Africa è già stato emesso qualche verdetto, mentre gli altri continenti devono ancora decidere, in sostanza, tutto. AFRICA Nigeria e Tunisia ce l’hanno fatta e sono già ai Mondiali senza dover attendere le ultime quattro partite. La squadra ...

Riassunto La vita promessa : Cosa è successo nella prima puntata : La vita promessa: Carmela è costretta a fuggire Questa sera andrà in onda la seconda puntata de La vita promessa, la nuova fiction di Rai Uno con Luisa Ranieri. Boom di ascolti per la prima puntata e i telespettatori potrebbero aumentare. Abbiamo preparato un breve Riassunto della prima puntata per chi l’avesse persa e non […] L'articolo Riassunto La vita promessa: cosa è successo nella prima puntata proviene da Gossip e Tv.

Una Vita Anticipazioni mensili : Cosa accadrà nella prima parte del mese di ottobre : Dalla scoperta del padre di Cayetana al ritrovamento dei cadaveri di Manuela e German, scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della soap sulle puntate autunnali.