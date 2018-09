Al Golf Club Garfagnana sale la temperatura per ' la Garfagnana Ryder'

Golf – Abruzzo Open : l’Alps Tour al Miglianico Golf & Country Club : Ultima gara stagionale in programma nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, con un field di alta qualità. Domani, mercoledì 19 settembre, la Pro Am d’apertura Il grande Golf internazionale torna al Miglianico Golf & Country Club per la quinta edizione dell’Abruzzo Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e ultima tappa del 2018 dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. La gara si svolgerà da giovedì 20 settembre fino a ...

Ryder Cup 2022 - il Marco Simone Golf Club si rifà il look. Malagò : 'Orgoglio per l'Italia' : "L'inizio dei lavori al Marco Simone Golf & Country Club certifica la forza e le credibilità di un progetto che inorgoglisce lo sport italiano - le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò -. ...

2K games annucnia The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR : Quest'oggi è giunto l'annuncio da parte di 2K games nel quale apprendiamo dell'annuncio di The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR, l'ultima simulazione della serie la quale sarà effettuata in collaborazione con HB Studios.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale 2K, per ulteriori dettagli: New York, NY - 28 Agosto 2018 - 2K annuncia oggi che la compagnia, in partnership con HB Studios, pubblicherà The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR®, ...

Eventi. Appuntamenti di fine estate al FantiniClub tra Golf - moto - Ironman - wedding e tanto altro : Un week end dedicato al mondo dell'equitazione con scuderie didattiche e battesimo della sella per i più piccoli, passeggiate a cavallo sulla spiaggia per principianti e, per i più esperti, ...

Il Golf Club di Trump in Scozia ha danneggiato delle dune di sabbia uniche - : La costruzione del golf club Trump Turnberry dalla compagnia Trump Organization, appartenente al presidente USA, ha danneggiato un sistema di dune di sabbia nell'Aberdeenshire in Scozia, ha dichiarato ...

Golf : Al club Courmayeur Grandes Jorasses lo sport incontra la solidarietà : Una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà ai piedi del Monte Bianco. Domani, mercoledì 18 luglio, il Golf club di Courmayeur et Grandes Jorasses ospiterà una gara finalizzata a raccogliere denaro per il Fondo 'Oggi ...

Luglio "caldissimo" per il Golf Club Garfagnana : Sabato 14 e domenica 15 al Golf Club Garfagnana di Pieve Fosciana, si è disputata la nona gara del campionato sociale, il "Trofeo TKarta". Nelle due giornate i 36 giocatori divisi in due categorie si ...