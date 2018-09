Vitalizi | Boeri | ‘Sistema insostenibile creato consapevolmente dal Parlamento Tagli

ilfattoquotidiano

: Il presidente dell'Inps Boeri, oggi al Senato, ha confermato quello che noi diciamo da anni e cioè che tagliare i v… - PaolaTavernaM5S : Il presidente dell'Inps Boeri, oggi al Senato, ha confermato quello che noi diciamo da anni e cioè che tagliare i v… - fattoquotidiano : Vitalizi, Boeri: “Riduce asimmetrie tra parlamentari e cittadini”. M5s: “Taglio vicino anche al Senato” - Corriere : Boeri (Inps): «Insostenibile il sistema dei vitalizi» -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) L’autonomia decisionale delè stata utilizzata “” per mettere in piedi un sistema “” sui, “destinato a gravare in modo rilevante sui cittadini in aggiunta alla spesa destinata al pagamento delle indennità”. La sintesi è del presidente dell’Inps Tito, pronunciata durante la sua relazione davanti al Consiglio di presidenza del Senato, l’organismo che deve decidere delo dei. L’intervento diè tra i pareri e gli approfondimenti che la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha richiesto per dare il via libera alo, com’è già avvenuto alla Camera dove l’iter – per volontà del presidente Roberto Fico – è stato più veloce e si è già anche concluso. Attualmente ipagati ai parlamentari italiani sono circa ...