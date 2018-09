Salvini e Di Maio | finché tempo non ci separi

DI Maio infuriato : da Tria solo 1 miliardo? Salvini : 'Se la gente lavora - spread si abbassa' : Ospite di DiMartedì con il suo collega e vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna ad attaccare il mondo della finanza.

La7 - Salvini : “Litigi con Di Maio? Io e lui ormai siamo coppia di fatto”. Siparietto con Floris su Isoardi : “Io e Di Maio ormai siamo una coppia di fatto. Andiamo in giro, ci messaggiamo la mattina e la sera”. E’ la battuta con cui il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Dimartedì (La7), risponde alla giornalista Maria Latella circa i presunti litigi nella maggioranza di governo Lega-M5s. Il leader della Lega si rende anche protagonista di un Siparietto col conduttore, Giovanni Floris, a causa dell’afa in ...

Salvini : io e Di Maio?Coppia di fatto... : 23.20 I 49 milioni di euro di rimborsi elettorali che la Lega deve restituire allo Stato "li tireranno fuori di tasca i parlamentari ogni mese, cacceranno il cash, pagando per errori commessi da qualcuno 10 fa". Così il vicepremier Salvini in tv a 'Di martedì' su La7. "Io e Di Maio siamo una coppia di fatto", ha detto. "Ho firmato un contratto con i 5 stelle, ma soprattutto con gli italiani. Voglio rispettarlo". Poi porterà due decreti (su ...

Tria sotto l'assedio di Di Maio (ma anche di Salvini) : Alla fine la parola impronunciabile viene pronunciata anche se, sia chiaro, solo per esorcizzarla: dimissioni. Dimissioni del ministro Giovanni Tria, l’uomo attorno al cui nome lo scorso maggio era stata trovata una faticosissima intesa dopo il “non possumus” di Sergio Mattarella nei riguardi di Paolo Savona. Dimissioni ma solo per escluderle, per carità. Ecco quindi Luigi Di Maio articola il movimento delle labbra ...

Olimpiadi 2026 – Di Maio appoggia Giorgetti - Salvini dispiaciuto : le opinioni dei maggiori esponenti politici : Da Di Maio a Salvini: le opinioni dei più importanti esponenti politici sul caso Olimpiadi 2026 L’Italia nel caos dopo la bocciatura di Giorgetti alla candidatura italiana a tre per le Olimpiadi invernali 2026. Veneto e Lombardia non hanno però intenzione di gettare la spugna e cedere a questa decisione che in tantissimi non approvano. Le due regioni vogliono proseguire ed inseguire il loro sogno, anche senza il supporto del ...

Il Governo dei vicepremier : nei sondaggi Salvini è il più gradito - Di Maio il più famoso : La fatidica soglia dei 100 giorni, ormai, è già stata oltrepassata da qualche giorno. E per il Governo Conte è arrivato il tempo dei primi bilanci. A stilarli sono l'Euromedia Research di Alessandra Ghisleri e l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, che hanno misurato il grado di fiducia degli italiani nei ministri dell'esecutivo gialloverde.Rispetto alle prime valutazioni effettuate i primi di luglio, ...

Reddito di cittadinanza e condono : è scontro Di Maio-Tria-Salvini - : Pressing del M5s su Reddito di cittadinanza e superamento dell'1,6% nel rapporto deficit-pil, ipotesi ostacolata dal ministro dell'Economia, che vuole recuperare "30% di investimenti pubblici". Polemiche su pace fiscale: "Non votiamo condoni", afferma il vicepremier 5s

Salvini tra il Cav. - Meloni e Di Maio. Un piede in tre scarpe : Roma. Alla Lega il candidato presidente della Sardegna, a Forza Italia quello del Piemonte e uno tra Basilicata e Abruzzo. “E noi? Così non può andare. Non può andare”, ripete Giorgia Meloni, confessando ai suoi compagni di partito che il troppo è troppo: “Truffata da Salvini” alle comunali di Roma,

Manovra economica - Di Maio - Salvini e Conte : "Incontro proficuo. Faremo scelte coraggiose" : Questa sera si è svolto un vertice di governo per discutere della Manovra economica, un incontro indispensabile a meno di un mese dal varo della legge di Bilancio. È durato oltre tre ore, ma secondo quanto riferito dai diretti interessati, è stato "proficuo", un termine che il governo Conte usa fin dalla sua nascita.Proprio il Premier Giuseppe Conte ha detto:"Nel corso del vertice c'è stato un approfondimento delle principali componenti della ...

OLIMPIADI 2026 - SCONTRO TRA SALA E GOVERNO/ M5s : anche Salvini e Di Maio hanno molti dubbi : OLIMPIADI 2026, SCONTRO tra SALA e GOVERNO. Il sindaco chiede Milano capofila, Torino punta a parità e il dossier non è pronto. M5s: “Pretese insostenibili, così è impossibile procedere”(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:26:00 GMT)

Manovra - Conte : tagli a sprechi per la crescitaDi Maio-Salvini : "Rispetteremo impegni presi" : Vertice di tre ore sulla Manovra a Palazzo Chigi. Con il presidente del Consiglio i due vice premier, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e quello degli Affari Ue, Paolo Savona. Lavoro definito "bello e proficuo per far crescere l'economia italiana rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani".