Papa Francesco parla di sess0 ai giovani | È un dono di Dio ma solo tra uomo

Sinodo - Papa Francesco ridà voce al popolo di Dio : ... infallibilitas in credendo , per comprendere le 'nuove vie per il cammino' della Chiesa e intervenire attivamente nel mondo per il progresso umano e la salvezza. Già da tempo si tornava a riflettere ...

Il monito di Papa Francesco : mai insultare la madre o il padre altrui : Città del Vaticano, 19 set., askanews, - 'Onorare i genitori: ci hanno dato la vita!'. Così Papa Francesco all'udienza generale in piazza San Pietro. 'Se tu ti sei allontanato dai tuoi genitori, fai ...

Papa Francesco ai giovani : "Sesso dono di Dio - niente tabù" : Dal Vaticano una visione più aperta della sessualità, rimarcata parlando ai ragazzi della diocesi francese di Grenoble. Tra due settimane il Sinodo sui giovani

Papa Francesco ricomincia da sè. Più potere al Sinodo dei vescovi : Nel momento di maggiore difficoltà del suo Pontificato, Francesco ricomincia da sé. Cioè dalla riforma del Papato. Perché a ben vedere è anche questo, la nuova Costituzione apostolica promulgata il 15 settembre da Bergoglio che dà maggiori poteri al Sinodo dei vescovi. Lo scrive lui stesso nel preambolo che precede l'articolato in cui viene disciplinata in modo nuovo l'antichissima istituzione del ...

In Ciociaria l'accademia teocon che tifa Salvini : "Ma non è vero che siamo contro Papa Francesco" : 'Sono corsi di filosofia, teologia, storia ed economia', spiega Harnwell, che saranno tenuti da quattro professori provenienti da Università dell'Italia e degli Stati Uniti, rivolti principalmente a ...

Papa Francesco riceve oggi il presidente dell'Albania Ilir Meta : Città del Vaticano, 17 set., askanews, - Il Papa riceve oggi in udienza il presidente dell'Albania, Ilir Meta. Meta è stato Primo ministro dell'Albania dal 1999 al 2002, ministro degli esteri dal 2002 ...

Papa Francesco dona 35mila crocifissi ai fedeli in piazza San Pietro - : A consegnare gli oggetti, oltre che suore e volontari, anche poveri, migranti e clochard. Bergoglio: "Come sempre la fede viene dai piccoli, dagli umili". E sul dono spiega: non si paga niente, questo ...

Papa Francesco regala 40mila crocifissi/ “Non è un oggetto ornamentale - lì c'è tutto l'amore di Dio” : Papa Francesco regala 40mila crocifissi ai fedeli accorsi in piazza San Pietro, a Roma, e spiega: “Non è un oggetto ornamentale, lì c'è tutto l'amore di Dio”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:39:00 GMT)

Papa Francesco : affrontare i cambiamenti climatici con la cooperazione internazionale : “Affrontiamo i cambiamenti climatici mediante la cooperazione internazionale: le scelte di ciascuno hanno ripercussioni sulla vita di tutti“: lo ha scritto su Twitter Papa Francesco sul suo account ufficiale. L'articolo Papa Francesco: affrontare i cambiamenti climatici con la cooperazione internazionale sembra essere il primo su Meteo Web.

[La polemica] Ragioni di sicurezza : via i migranti irregolari dal pranzo con Papa Francesco a Palermo : Papa Francesco ha pranzato nella mensa della missione "Speranza e carità" a Palermo. Al suo fianco una persona disabile e un posto più avanti il missionario laico Biagio Conte col quale il Santo Padre ...