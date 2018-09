' Nessuna decisione per escludere Torino'

Caso Fenati – Nessuna ‘carezza’ per Fenati : la decisione del tribunale federale nell’audienza di oggi : oggi l’udienza del tribunale federale sul Caso Fenati: Romano assistito da un legale, ma la decisione non cambia Nessuna carezza per Romano Fenati: il giovane pilota di Moto2 non è stato ‘graziato’ dal tribunale federale per il gesto compiuto domenica scorsa in pista a Misano nei confronti di Stefano Manzi. Tutti sanno ormai che il 22enne di Ascoli Piceno ha tirato la leva del freno del collega, come reazione ad alcuni ...