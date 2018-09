Il Samsung Galaxy A7 2018 potrebbe costare 348 euro mentre il Samsung Galaxy F

Galaxy S10 - Samsung cala il poker : disponibile in 4 varianti con 5G : Il telefono top di gamma dell'azienda sudcoreana verrà realizzato in quattro varianti, tre disponibili in tutto il mondo e un'altra con connessione 5G che sarà venduta solo in alcuni Paesi. I nomi ...

La serie Samsung Galaxy S10 comprenderà quattro modelli : Samsung Galaxy S10, la serie di punta del produttore che debutterà il prossimo anno, sarà composta da ben quattro modelli. L'articolo La serie Samsung Galaxy S10 comprenderà quattro modelli proviene da TuttoAndroid.

Come sarà la Samsung Experience 10 sui Samsung Galaxy (foto)? Dark mode - nuove schede e gesti nell’anteprima su S9 Plus : La Samsung Experience 10 che si accompagnerà ad Android 9 Pie sui Samsung Galaxy supportati, cambierà sensibilmente proprio l'esperienza d'uso degli utenti? Grazie ad una preziosissima anteprima per il Samsung Galaxy S9 Plus nella sua variante con chip Snapdragon diffusa negli Stati Uniti e resa nota grazie al team di esperti XDA-Developers nelle scorse ore, possiamo dare più di una sbirciatina a quello che ci attende. Partiamo dalla novità ...

AR Emoji e Super Slow Motion in Italia su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand : aggiornamento XXU4CRI5 : Non hanno fatto attendere troppo i propri possessori i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand Italia, che, a distanza di pochi dal primo rilascio europeo, ricevono l'aggiornamento con la patch di sicurezza di settembre, lo stesso che ha regalato agli utenti due funzionalità molto attese, vale a dire le AR Emoji ed il Super Slow Motion. La serie firmware corrisponde alla XXU4CRI5, con date build dell'11 settembre e CHANGELIST 14315050. Un ...

Ecco la Samsung Experience 10 con Android 9 Pie su Galaxy S9 Plus : Ecco com'è la Samsung Experience 10 con Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus e Samsung Galaxy Note 8 in tante immagini e novità! L'articolo Ecco la Samsung Experience 10 con Android 9 Pie su Galaxy S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A7 2018 : Samsung porta la tecnologia tripla camera nella fascia media? : Secondo recenti immagini dal vivo e alcune immagini render il prossimo Galaxy A7 2018 potrebbe essere il primo smartphone Samsung con tripla fotocamera posteriore.Sul web sono state diffuse alcune immagini (dal vivo e render) del presunto primo smartphone Samsung che utilizzerà la tecnologia con tripla fotocamera posteriore.Stiamo parlando del Galaxy A7 2018, un dispositivo che dovrebbe essere annunciato entro la fine dell’anno molto ...

Samsung Galaxy J4+ è ufficiale con schermo HD da 6 pollici : Samsung ha lanciato un nuovo smartphone di fascia bassa, Galaxy J4+, con una dotazione basilare, singola fotocamera posteriore e schermo da 6 pollici. L'articolo Samsung Galaxy J4+ è ufficiale con schermo HD da 6 pollici proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J4 Core potrebbe arrivare con Android Go : Samsung Galaxy J4 Core potrebbe essere il prossimo smartphone Android Go del produttore sud-Coreano. I dispositivi con numero di modello SM-J410G e SM-J410F sono infatti passati dalla certificazione della FCC. L'articolo Samsung Galaxy J4 Core potrebbe arrivare con Android Go proviene da TuttoAndroid.

Come sarà il Samsung Galaxy A7 2018 : tripla fotocamera e lettore impronte laterale : Non potevano mancare le indicazioni relative al Samsung Galaxy A7 2018, di cui sono stati divulgati quelli che hanno tutta l'aria di essere i primi render ufficiali del dispositivo, gli stessi che il produttore utilizzerà per presentare il prodotto. Sotto il profilo estetico sembra cambiare poco rispetto agli attuali Galaxy A8 e A6, che sappiamo disporre di un display Infinity piatto con angoli morbidi ed aspect-ratio 18.5:9 (anche se con ...

Samsung Galaxy J6+ è ufficiale con doppia fotocamera e lettore d’impronte laterale : Samsung Galaxy J6+ è stato ufficializzato dall’azienda sudcoreana andando ad arricchire ulteriormente la gamma di fascia medio bassa. Dopo averne confermato l’esistenza nella giornata […] L'articolo Samsung Galaxy J6+ è ufficiale con doppia fotocamera e lettore d’impronte laterale proviene da TuttoAndroid.

Ecco il design di Samsung Galaxy A7 (2018) e nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy A9 Pro : In Rete sono apparse nuove immagini del Samsung Galaxy A7 (2018), smartphone che il produttore coreano potrebbe presto lanciare sul mercato L'articolo Ecco il design di Samsung Galaxy A7 (2018) e nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy A9 Pro proviene da TuttoAndroid.

A bruciapelo l’aggiornamento di settembre su Samsung Galaxy S7 no brand Italia (XXS3ERHD) : Riprende il suo naturale corso l'aggiornamento dedicato ai Samsung Galaxy S7 no brand Italia, che ricevono il pacchetto G930FXXS3ERHD con la patch di settembre, CSC G930FITV3ERG2, CHANGELIST 13895453 e date build risalente al 31 agosto. Si tratta della stessa serie firwmare che ha iniziato a diffondersi nel Regno Unito in questi giorni, e che chiaramente non ha niente a che vedere con Android Pie 9.0, essendo basato su Android Oreo 8.0 (visto e ...

I Samsung Galaxy J6+ e Galaxy J4+ si mostrano in nuove immagini : In attesa della presentazione ufficiale dei Samsung Galaxy J6+ e Galaxy J4+, i due smartphone sono i protagonisti di un'altra apparizione in Rete L'articolo I Samsung Galaxy J6+ e Galaxy J4+ si mostrano in nuove immagini proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : caratteristiche - prezzo e data presentazione : Visto il successo ottenuto da Samsung con lo smartphone Galaxy Note 9, Samsung ha pensato di portare sugli scaffali dei negozi un nuovo smartphone dalla fotocamera impeccabile.Lo smartphone in programmazione si chiamerà Samsung Galaxy S10 (acquistabile anche nella versione plus), ovvero l’attesissimo successore del Galaxy S9.Samsung Galaxy S10 caratteristicheFotocamere Le sostanziali differenze tra Galaxy S10 e Galaxy S10 + riguardano la ...