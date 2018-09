Cristiano Ronaldo Champions League | espulso dopo mezz' ora tra Valencia e Juventus

liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Contrasto con Murillo durante la sfida del Mestalla: il portoghese accenna una reazione e vienedall'arbitro Brych. Una sanzione eccessiva. Primo rosso in 154 partite disognava un esordio diverso incon la maglia dellama la sua partita è durata meno di'ora. CR7 è è uscito visibilmente scosso, in lacrime,che l'arbitro Brych gli ha mostrato il rosso, un provvedimento troppo severo riguardando attentamente le immagini televisive.al debutto incon lasoli 29 minuti. Il portoghese è stato cacciato dall'arbitro tedesco Felix Brych (che arbitrò la finale contro il Real Madrid del 2017, persa 4-1). È il primo cartellino rosso per il portoghese in 154 partite diha lasciato il campo in lacrime. Il motivo del rosso (il 26esimo della Juve in, è la squadra più tartassata) sarebbe legato a uno scontro a gioco fermo con l'ex interista Murillo in area del, prima di un calcio d'angolo a favore della Juve e giudicato eccessivo da Brych.