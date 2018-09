: La dichiarazione del Presidente @GiuseppeConteIT al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con @eucopresident Donald… - Palazzo_Chigi : La dichiarazione del Presidente @GiuseppeConteIT al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con @eucopresident Donald… - Palazzo_Chigi : Domani il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT riceverà a Palazzo Chigi @eucopresident Donald Tusk - TgLa7 : #Migranti, #Conte dopo incontro con #Tusk: 'L'Italia si aspetta da vertice di Salisburgo un segnale di progresso.… -

L'immigrazione "non è una questione elettorale, ma un tema importante" sul quale "la politica con la P maiuscola deve essere pronta ad assumeree a dare risposte complessive" Così il premierprima del vertice Ue suireplicando a una domanda sul monito del presidente del Consiglio europeoagli Stati membri a non usare il dossierper un tornaconto politico."Non si può affrontare il tema in termini emergenziali,ma strutturali",ha detto.E sottolinea:"Gli appuntamenti elettorali sono distinti".(Di mercoledì 19 settembre 2018)