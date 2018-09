Tuffi grandi altezze | Polignano a Mare 2018 | programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 17 settembre 2018) Le World Seriesdeidallesono arrivate alla loro ultima tappa. Sarà un finale bellissimo ed emozionante e soprattutto sarà in Italia. Infatti la cornice scelta per l’atto conclusivo è quella di, in una location unica e inimitabile. Sarà una finalissima decisiva anche per l’assegnazione della Coppa del Mondo. La curiosità vuole che sia al maschile che al femminile i primi due della classifica sono distanziati da soli 20 punti. Tra gli uomini il britannico Gary Hunt è davanti all’americano Steven LoBue, mentre tra le donne sarà grande duello tra la messicana Adriana Jimenez e l’australiana Rhiannan Iffland. Sarà una gara importantissima anche per Alessandro De Rose. Il tuffatore calabrese punta ad un grande risultato davanti al proprio pubblico. Inoltre la finalissima servirà anche per la qualificazione automatica alla ...