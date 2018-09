Maltempo | forti temporali in Emilia Romagna | allagamenti nel Bolognese | un’auto sott’acqua

Allerta Meteo - settimana di Maltempo estremo per Gran Bretagna e Irlanda : possibili venti fino a 180km/h e forti piogge [MAPPE] : 1/13 ...

Maltempo Sicilia : forti piogge - disagi a Palermo : Il Maltempo ha causato disagi a Palermo, tante le strade trasformate in fiumi: da viale Michelangelo a Mondello. Automobilisti intrappolati sulle laterali dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, direzione citta’, che si e’ allagata all’altezza dell’ipermercato Leroy Merlin causando una lunga coda. I vigili del fuoco sono intervenuti chiudendo al traffico la bretella laterale. La pioggia intensa ha paralizzato ...

Maltempo : forti temporali - Comune Milano avvia monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 12 set. (AdnKronos) - In previsione di forti temporali nell’area di Milano (codice giallo, secondo l’avviso di criticità emesso dalla Regione Lombardia), il Comune di Milano ha disposto, a partire dalle ore 20 di oggi, mercoledì 12 settembre, l’attivazione del Coc, il Centro operativo comuna

Allerta Meteo Estofex - Maltempo sull’Italia da Nord a Sud : rischio nubifragi - grandine isolata - forti venti e tornado : Allerta Meteo – Nuova Allerta Meteo di Estofex (European Storm Forecast Experiment) che avvisa sul maltempo imminente sul Mediterraneo orientale con un livello di Allerta 1 principalmente per nubifragi e isolata grandine di grandi dimensioni. Livello 1 anche per gran parte del Mediterraneo centrale e occidentale dove, ai nubifragi e alla grandine isolata, si aggiungono anche forti venti e un rischio medio-basso di tornado. Una corrente a getto ...

Maltempo Verona : forti piogge - allagamenti e alberi caduti : A causa delle forti piogge che hanno colpito l’area, sono stati almeno una decina gli interventi dei vigili del fuoco dalla tarda serata di ieri all’alba di questa mattina per prosciugamento e rimozione di alberi pericolantinella zona nord del Veronese. Le squadre hanno lavorato con motopompe per liberare scantinati e cantine in varie zone di Negrar; prosciugamenti anche in alcune vie di Verona. Segnalati alberi pericolanti lungo la ...

Allerta della Protezione Civile per il Maltempo in arrivo : forti temporali nelle prossime ore : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo in vista della perturbazione atlantica che nelle prossime ore si intensificherà sul Centro-Nord Italia, portando piogge e temporali...

Maltempo : forti ma brevi temporali nel Pistoiese e a Lucca : forti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio prima nel Pistoiese e poi sulla citta’ di Lucca. Non molti i danni anche se i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare alcuni scantinati e qualche garage allagati dalle fogne che non hanno retto l’improvvisa quantita’ di acqua caduta in pochi minuti, e per qualche ramo caduto. Problemi nel centro storico di Pistoia dove un pezzo di cornicione del palazzo del ...

Maltempo - forti piogge in Fvg : allagamenti sul litorale : forti piogge oggi si sono abbattute sul Friuli Venezia Giulia, provocando in particolare allagamenti nei comuni del litorale che hanno richiesto l’intervento degli uomini della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco. Gia’ nella prima mattinata, rende noto la Protezione Civile Fvg, allagamenti di strade si sono infatti registrati nel Comune di Grado, in particolare a Grado Pineta e Valle Goppion, dove gli uomini del Gruppo Comunale ...

Maltempo - piogge intense - alluvioni e forti venti in Cina : affonda traghetto - tromba marina sulle coste [VIDEO] : Forte Maltempo in Cina, con piogge intense, forti venti e onde molto alte che stanno creando non pochi disagi. alluvioni localizzate sono state riportate in parti dei distretti di Yuen Long e Tai Po, dove diverse persone sono rimaste bloccate a casa o sul posto di lavoro. L’Osservatorio di Hong Kong ha emanato un’allerta rossa per tempeste, avvisando del fatto che le forti piogge avrebbero portato alluvioni lampo e causato l’allagamento delle ...

Meteo - torna il Maltempo al Nord/ Ultime notizie - forti temporali in arrivo : allerta arancione in Lombardia : Meteo, torna il maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:15:00 GMT)

Maltempo - Protezione civile : temporali forti su gran parte Nord : Roma, 30 ago., askanews, - In arrivo temporali forti su gran parte del Nord, la Protezione civile ha diramato in particolare un'allerta arancione per alcune zone della Lombardia. 'Una perturbazione ...

Maltempo in India : forti piogge in Uttar Pradesh - almeno 9 dispersi : piogge torrenziali stanno colpendo l’India, quasi al confine col Nepal: almeno 9 persone risultano disperse e 300 villaggi sono isolati nel nordovest dell’Uttar Pradesh. Le aree più colpite si trovano nei distretti di Moradabad, Sambhal, Amroha, Kampur, Pilibhit. Le intense precipitazioni hanno allagato e reso impraticabili le strade. Cinque importanti fiumi, tra cui il Gange, ieri hanno superato il livello di guardia. L'articolo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 80 interventi per forti piogge e bora : Intenso lavoro nella notte e nelle prime ore del mattino per i Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di Maltempo che da ieri ha investito la regione. Complessivamente i pompieri hanno portato a termine tra le ore 20 di ieri sera e le ore 8 di questa mattina circa 80 interventi di soccorso tecnico urgente tutti riconducibili alle avverse condizioni meteo che tuttora persistono sul territorio regionale, precisa una ...