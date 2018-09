I dinosauri sono tornati | ad Amelia dal 16 settembre al 25 novembre

I coralli sono degli 'highlander' - coetanei dei dinosauri - : La ricerca condotta dal gruppo dell'Università per la Scienza e la Tecnologia re Abdullah, in Arabia Saudita, e dall'Università di Stato della Pennsylvania, ha dimostrato che questi piccoli animali sono presenti sulla Terra da 160 milioni di anni

