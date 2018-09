Gemelle Lecciso come le Kessler Barbara d' Urso fa rivivere il Da-da Um-pa Domenica In

Domenica In vs Domenica Live : Venier punta su Romina Power - D’Urso sui balletti delle Gemelle Lecciso : Raffaella e Loredana Lecciso Romina contro la Lecciso e viceversa. L’eterno dilemma del gossip di casa Carrisi è pronto ad accendere la sfida della Domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D’Urso. Se la conduttrice veneta ha scelto l’amica Romina Power per il suo ritorno a Domenica In, la napoletana è pronta ad ospitare Loredana Lecciso ma non solo. D’Urso raddoppia accogliendo a Domenica Live anche Raffaella ...

Domenica Live : le Gemelle Lecciso tornano in tv grazie alla D’Urso : Barbara D’Urso: le gemelle Lecciso debuttano a Domenica Live dopo anni Sono passati molti anni dal fenomeno Lecciso ma il ricordo delle polemiche sui balletti imperfetti delle due gemelle è ancora vivo. Andavano ovunque, in tutti i programmi Rai e Mediaset, come Domenica In, I Raccomandati, Striscia la notizia e Buona Domenica. Raffaella e Loredana Lecciso tornano in gran spolvero in televisione grazie a Barbara D’Urso. La ...