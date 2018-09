“Follia!” Minorenne ruba l’auto del padre | investe una 17enne e fugge Lei è grave

caffeinamagazine

(Di domenica 16 settembre 2018) Un sabato sera di sangue lungo le carreggiate italiane. Due gli incidenti stradali del sabato sera nel Cremonese. Il primo nella città di Cremona, poco dopo la mezzanotte, che ha visto coinvolto un 57enne che è caduto dalla propria bici. Fortunatamente nessunaconseguenza, ma un ricovero in codice verde al'ospedale cittadino. Altro incidente, stavolta a Casalmaggiore – intorno alle due di notte – ha coinvolto due persone – una ragazza di 29 anni e un uomo di 35: un'auto è finita fuori strada. Soccorsi immediatamente e trasportati all'ospedale di Casalmaggiore, non sono in pericolo di vita. Intossicazione etilica, a Cremona, per un 15enne e un 18enne, entrambi portati in ospedale. Aggressione a Gadesco Pieve Delmona che ha coinvolto un 32enne: il giovane è stato soccorso e portato all'ospedale di Cremona in condizioni non critiche.