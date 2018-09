Florence | la tempesta perde forza Almeno 11 le vittime negli USA e danni enormi

Tempesta Florence - la diretta semicomica del giornalista che lotta contro il vento : So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL " Tony scar., @gourdnibler, 14 settembre 2018

L’uragano Florence “entra” nello studio tv : ecco com’è ritrovarsi dentro la tempesta. L’effetto è pauroso : Mentre gli evacuati sono saliti a 1,7 milioni e le vittime dovrebbero essere almeno 5 (ancora in fase di accertamento l’attendibilità della notizia sulla quinta persona deceduta), il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato la dichiarazione di disastro per il Nord Carolina, colpito dall’uragano Florence, successivamente declassato a tempesta tropicale. Negli studi di The Weather Channel sono stati mostrati, con un ...

Usa - uragano Florence "potrebbe fare molti morti"/ Ultime notizie : la tempesta ha toccato terra : uragano Florence, evacuate più di 1.7 mln di persone. Ultime notizie: in arrivo oggi, si teme un Katrina bis. L'urgano è stato declassato nelle Ultime ore ma è ancora molto pericoloso(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:03:00 GMT)

USA - l’uragano Florence si avvicina alle coste : “una tempesta che può uccidere” : USA, l’uragano Florence si avvicina pian piano ed inizia a mettere paura, nonostante sia stato declassato a categoria 1 L’uragano Florence è stato declassato a categoria 1, mentre alcune zone della costa est degli Stati Uniti sono già state investite da venti fortissimi, fino a 150 chilometri all’ora. Nonostante il declassamento, il Centro nazionale degli uragani di Miami continua ad avvertire che si tratta comunque di ...

Uragano Florence : le spettacolari immagini dell’occhio della tempesta osservato dalla Stazione Spaziale Internazionale [FOTO e VIDEO] : L’Uragano Florence sta mantenendo la sua incredibile intensità e rimane un Uragano di categoria 4 mentre si avvicina sempre di più alla East Coast degli Stati Uniti. Le immagini che provengono dai satelliti sono davvero impressionanti e mettono in risalto tutta la sua temibile maestosità. Eppure esistono ancora altre eccezionali immagini della mostruosa tempesta che minaccia di devastare gli stati orientali degli USA. La Stazione Spaziale ...

Uragano Florence - la grande paura : in 2 milioni in fuga dalla tempesta perfetta : Florence, un mostruoso Uragano di categoria 4, toccherà terra al massimo venerdì mattina. Trump ai cittadini del Nord e Sud...

Stati Uniti - uragano Florence in arrivo/ Ultime notizie - "tempesta perfetta"? Charleston può essere sommersa : Stati Uniti, uragano Florence in arrivo nel sud est. Ultime notizie, un milione di persone a rischio evacuazione, gli Stati interessati, South e North Carolina, nonché la Virginia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:01:00 GMT)

La tempesta Florence diventa un uragano : scatta l'allerta sulla East Coast : La tempesta Florence dovrebbe trasformarsi oggi in un uragano "maggiore e pericoloso" lungo la costa sud-est degli Stati Uniti. Lo fa sapere il Centro nazionale degli uragani (Nhc) esortando alla prudenza. Le persone "lungo le coste orientali americane, in particolare nel nord della Florida fino alla Carolina del Nord, dovrebbero monitorare da vicino il passaggio di Florence", ha fatto sapere il Centro."Si prevede che Florence diventerà ...

La tempesta Florence punta la costa sudorientale degli Stati Uniti : si trasformerà in uragano e diventerà “pericoloso” : La tempesta Florence dovrebbe trasformarsi oggi in un uragano “pericoloso” lungo la costa sudorientale degli Stati Uniti: lo ha reso noto il National Hurricane Center statunitense, che ha chiesto alla popolazione di fare particolare attenzione “lungo le coste orientali americane, in particolare nel nord della Florida fino alla Carolina del Nord“. “Si prevede che Florence diventerà un uragano importante e pericoloso ...

La Tempesta Florence acquista potenza : scatta lo stato d’emergenza in 3 Stati USA : La Tempesta tropicale Florence, secondo i meteorologi del National Hurricane Center statunitense, potrebbe presto acquistare potenza e diventare un vero e proprio uragano: per tale motivo Carolina del Nord, Carolina del Nord e Virginia hanno dichiarato lo stato d’emergenza. Il governatore della Virginia ha spiegato che il provvedimento serve e mobilitare le risorse necessaria per affrontare la possibile emergenza: ha chiesto ai cittadini ...

Usa - tempesta Florence prende forza : 03.52 Carolina del Sud, Carolina del Nord e Virginia hanno dichiarato lo stato D'emergenza mentre si attende l'arrivo della tempesta tropicale Florence, che secondo i meteorologi del Centro uragani di Miami, potrebbe prendere forza e diventare un vero e proprio uragano. In serata, Florence era accompagnata da venti a 110 km all'ora, e i meteorologi ne prevedevano il rafforzamento. Al momento si trova a sud delle bermuda, e il suo percorso ...

USA : tempesta tropicale Gordon causa danni e vittime. Ma la minaccia e' l'uragano Florence : Stati Uniti duramente colpiti dalla tempesta Gordon, ma incombe l'uragano Florence all'orizzonte. Stiamo ormai entrando nel vivo della stagione degli uragani, tipica di fine estate ed inizio autunno...