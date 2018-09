Così la migrazione religiosa rischia di svuotare la Chiesa africana

Elezioni in Svezia - l’ascesa dell’ex partito neonazi contro l’immigrazione. Per la sinistra consensi Così bassi solo nel 1908 : Sicurezza. Lotta alla criminalità. Welfare da non spartire con gli stranieri. Freno all’arrivo dei migranti. Tutti temi centrali per Viktor Orban in Ungheria, Matteo Salvini in Italia e Marine Le Pen in Francia, per fare qualche esempio in Europa. E che oggi sono in cima all’agenda anche nella civilissima Svezia, da anni considerata modello per l’integrazione e l’accoglienza di chi svedese non è. Stoccolma va al voto il 9 ...