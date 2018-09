Calenda invita a cena Gentiloni | Renzi e Minniti | «Impediamo la sottomissione del Pd»

Calenda invita a cena Gentiloni - Renzi e Minniti E Martina : primarie a gennaio : L’ex ministro dello Sviluppo: sediamoci e discutiamo su come salvare il partito. Renzi su Facebook: «Io penso che oggi il problema non sia il Pd»

Pd - Orfini : rifondare partito. Calenda invita a cena Renzi - Gentiloni e Minniti : Spacca i dem la proposta estrema del presidente del partito. Zingaretti:un modo per rinviare il congresso. Media Calenda con l'invito formale a cena per trovare un nome per la segreteria -

