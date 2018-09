Pensioni | quota100 perfetta 60+40 dal 2021 | l' annuncio di Salvini delude però i

Blastingnews

: RT @Piu_Europa: #Quota100 costerebbe fino a 13 miliardi in più solo per il 2019. Soldi che si aggiungerebbero agli oltre 200 miliardi che l… - loreval8 : RT @Piu_Europa: #Quota100 costerebbe fino a 13 miliardi in più solo per il 2019. Soldi che si aggiungerebbero agli oltre 200 miliardi che l… - EsterPerifano : RT @FDebenedetti: “Un Paese indebitato che decide di indebitarsi ulteriormente per aumentare la spesa pensionistica, è un Paese che non ha… - EffetiVerona : RT @FDebenedetti: “Un Paese indebitato che decide di indebitarsi ulteriormente per aumentare la spesa pensionistica, è un Paese che non ha… -

(Di sabato 15 settembre 2018) Le novita' in campo previdenziale si susseguono quotidianamente: sui principali media italiani si sta parlando della proposta, menzionata ad esempio dal Corriere della Sera, che vorrebbe attuare il vicepremier Matteo, ossia lo smantellamento della riforma Fornero attraverso una quota 100 con paletto i 62 anni per il 2019, e 60 anni dalVIDEO. Insomma una riduzione del requisito anagrafico graduale che dovrebbe portare, verso la quota 100, così come la chiamano i consiglieri del vicepremier leghista., cosa si intende per quota 100 ''? La quota 100 ha fatto discutere a lungo in questi mesi, specie sui social, ed in particolare i precoci che la ritengono una misura non idonea alle loro esigenze. Una quota 100, come quella ipotizzata da Brambilla esperto previdenziale della Lega, e verso cui, per questioni economiche, sembrerebbe essere ...