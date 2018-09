Elena e Scintilla | le ultime novità sulla coppia | il gesto della Morali

Pomeriggio Cinque Elena Morali sono tornata con Scintilla : Elena Morali è stata ospite nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso e ad una domanda incalzante, a cui lei stessa non sa come rispondere. Poi, però, arriva la conferma: che è tornata al fianco di Gianluca Fubelli, alias Scintilla. La Morali dopo una mezza conferma «Stiamo insieme ufficiosamente». Gli indizi sui social, d’altronde, erano fin troppo evidenti ed Elena ha dichiarato: «Avevo lasciato Gianluca, in un momento di confusione, ma ...

Elena Morali a Pomeriggio 5/ Foto - ospite di Barbara d'Urso : ritorno di fiamma con Scintilla? : Elena Morali a Pomeriggio 5, ospite di Barbara d'Urso: parlerà del presunto ritorno di fiamma con il comico di Colorado, Scintilla? Le Foto su Instagram.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:43:00 GMT)

Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? : Per Elena Morali e Scintilla sembra proprio che la lunga crisi stia per passare. L'ex naufraga e il comico di Colorado hanno vissuto gli ultimi mesi in modo travagliato. La Morali, appena tornata dall'Isola dei Famosi, ha ammesso le difficoltà nel legame con Scintilla, il tutto probabilmente a causa di presunto flirt con Marco Ferri, avvenuto durante le settimane trascorse in Honduras. Elena ...

Elena MORALI E GIANLUCA FUBELLI SCINTILLA SONO TORNATI INSIEME?/ Foto : "Da settembre si lavora" - la polemica.. : ELENA MORALI e GIANLUCA FUBELLI SCINTILLA SONO TORNATI INSIEME? Il comico di Colorado pubblica una Foto con l'ex fidanzata e scrive una dolcissima dedica d'amore.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:15:00 GMT)

Elena Morali è tornata con Scintilla per lavorare? Il comico sbotta : Scintilla e Elena Morali sono tornati insieme? la FOTO Cosa sta accadendo nella vita privata e professionale di Elena Morali e Scintilla? I due si erano lasciati prima dell’estate, a ridosso della fine dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, a cui aveva partecipato come naufraga anche l’ex Pupa. La Morali, a Pomeriggio 5, aveva ammesso tra le lacrime che la relazione con il comico di Colorado era terminata, senza ...

Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? L’ultima dichiarazione di lui : Elena Morali e Scintilla si sono rimessi insieme? Le ultime parole di lui non sembrano lasciare dubbi Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? Dopo la crisi di coppia, come molti sanno, i due hanno continuato a frequentarsi in questi mesi. La stessa showgirl, in più occasioni, aveva spiegato infatti di essere rimasta in buoni […] L'articolo Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? L’ultima dichiarazione di lui proviene da ...

Elena Morali : "Io e Scintilla non siamo tornati insieme" : Ex pupa ma anche naufraga dell'Isola dei Famosi 2018, Elena Morali recentemente è tornata a far parlare di sé, non solo per la sua presenza nel reality show di Canale 5 ma soprattutto per una situazione sentimentale complicata. Al ritorno dall'Honduras la relazione con il comico Scintilla, alias Gianluca Fubelli si è interrotta a poco tempo da quello che doveva essere il giorno del loro matrimonio, al momento 'rimandato'.Perché rimandato? ...

Elena Morali / "Bullizzata da piccola per la mia magrezza". E su Scintilla : "Non stiamo insieme ma..." : Elena Morali, intervistata per il settimanale Vero, parla del suo attuale rapporto con Scintilla e chiarisce cosa c'è stato con Marco Ferri. Infine svela un triste dettaglio del suo passato(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:55:00 GMT)