Klinger | frastornati da sentenza inaspettata | Roma-Latina si faccia

romadailynews

: #RomaLatina, Giorgio Klinger Presidente Unindustria Latina: 'Frastornati dalla decisione del CdS. Rispetto sentenza… - NewsUnindustria : #RomaLatina, Giorgio Klinger Presidente Unindustria Latina: 'Frastornati dalla decisione del CdS. Rispetto sentenza… -

(Di venerdì 14 settembre 2018)– “Le sentenze non si commentano, si rispettano. Nonostante tutto, siamoda unache certamente non ci aspettavamo”. Lo dichiara il presidente di UnindustriaGiorgioin merito dalla pronuncia del Consiglio di Stato che, in accoglimento del ricorso alladel TAR sulla, ha annullato la gara. “Purtroppo- prosegue- e’ l’ennesimo ostacolo in una storia che si trascina da decenni e decenni, per la realizzazione di un’opera che rimane fondamentale e indispensabile per valorizzare il tessuto produttivo del territorio e a lungo attesa per migliorare, tra l’altro, anche la qualita’ della vita di tanti cittadini e lavoratori del Lazio. La Pontina e’ in uno stato di estrema emergenza, i limiti di velocita’ sono tali da rendere i tempi di percorrenza non accettabili ...