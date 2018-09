Allegri-Dybala | il “duello” in casa Juventus continua

Zamparini massacra Allegri ed annuncia : “vi svelo dove andrà Dybala per colpa del tecnico che fa il fenomeno” : Maurizio Zamparini ha tuonato contro Massimiliano Allegri, reo di non saper sfruttare al meglio le qualità di Paulo Dybala Maurizio Zamparini è un fan sfegatato di Paulo Dybala. Lo era ai tempi del Palermo e lo è anche adesso che la Joya gioca con la maglia della Juventus. Il patron palermitano ha parlato ad RMC Sport del suo pupillo, sferrando duri attacchi al tecnico bianconero Allegri: “Dybala? Ogni volta che resta fuori piango. ...

Juventus - Zamparini contro Allegri : “Fa il fenomeno. Dybala andrà via” : Zamparini- Maurizio Zamparini, intervistato ai microfoni di “RMC Sport” ha sottolineato l’attuale momento di Dybala puntando il dito contro Allegri. L’ex presidente dell’attaccante argentino ha lanciato una stoccatina al tecnico bianconero. Un’accusa totale, con un annuncio a sorpresa sul futuro dell’attaccante bianconero. Zamparini è sicuro: Dybala lascerà la Juventus già dalla prossima sessione di ...

Juve - l'ex Maifredi : 'Allegri sta uccidendo Dybala!' : Decisione che non trova d'accordo Gigi Maifredi , ex allenatore dei bianconeri, che commenta a RMC Sport : ' Allegri in questo momento sta uccidendo Dybala lasciandolo in panchina. Sta togliendo ...

Juventus - Allegri : "Cristiano Ronaldo - momento no"/ Ultime notizie - 1-2 sul Parma : "Può giocare con Dybala" : Juventus, Allegri: "Cristiano Ronaldo, momento no". Ultime notizie, il tecnico bianconero ha parlato dopo il 1-2 sul Parma: "CR7 può giocare con Dybala"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:21:00 GMT)

Parma-Juve - Allegri con CR7 e Dybala : ecco le probabili formazioni : Stasera alle 20,30 andrà in onda l’attesa sfida Parma-Juve. I ducali sono reduci dalla sconfitta nel derby emiliano contro la Spal mentre i bianconeri dalla vittoriosa gara interna contro la Lazio di Simone Inzaghi. Il Parma punterà sul fattore casalingo e sulla grinta associata alla qualità derivata da una buona campagna di rafforzamento. Massimiliano Allegri vorrà, insieme alla sua squadra, dare continuità alle vittorie delle prime due ...

Allegri ed il “caso” Dybala : ecco come stanno le cose : Dybala ancora fuori dall’11 titolare della Juventus, a Parma partirà dalla panchina come rivelato da Allegri in conferenza stampa “Dybala è sereno, deve trovare una condizione migliore come tanti altri. L’arrivo di Cristiano Ronaldo per lui e per tutti deve essere uno stimolo”. Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, soffermandosi sul momento del talento argentino affiancato da quest’anno a ...

Inter - perchè Icardi è sempre intoccabile? Spalletti segua l’esempio di Allegri con Dybala : Dopo appena due giornate di campionato, l’Inter si ritrova già a fare i conti con i malumori di una piazza che quest’anno si aspettava di poter lottare testa a testa con la Juventus per la vittoria del titolo. Emettere sentenze dopo 180 minuti dall’inizio della Serie A, però, è prematuro ed è bene sottolineare che i nerazzurri molto probabilmente anche per questa stagione non contenderanno lo scudetto ai bianconeri, semplicemente perché ci ...

Dybala deluso da Allegri : “pensavo di giocare con la Lazio” : Paulo Dybala fuori dalle scelte di Allegri durante la gara della Juventus allo Stadium contro la Lazio, la Joya ‘delusa’ “Contro la Lazio pensavo di giocare”. Paulo Dybala un po’ deluso dall’esclusione nella gara vinta dalla sua Juventus sabato pomeriggio. La Joya non ha giocato dall’inizio, né uno stralcio di partita nella ripresa. Insomma, Allegri ha deciso di optare per soluzioni differenti da ...

Juventus - Allegri e la variante tattica del 4-3-3 : Dybala resta a guardare : Allegri- Dopo il netto successo per 2-0 contro la Lazio, il quale ha decretato la seconda vittoria in campionato in altrettante gare in favore della Juventus, Allegri dovrà fare i conti con la nuova variante tattica che ha garantito grande dinamismo e grande copertura. Un 4-3-3 totalmente innovativo ricco di qualità, ma anche di grinta […] L'articolo Juventus, Allegri e la variante tattica del 4-3-3: Dybala resta a guardare proviene da ...

Juventus - Allegri : "Cristiano Ronaldo - in A è diverso"/ 2-0 sulla Lazio "Dybala in panchina? Devo fare scelte" : Juventus, Allegri: "Cristiano Ronaldo, in A è diverso". Ultime notizie, il tecnico bianconero dopo il 2-0 sulla Lazio: "Dybala in panchina? Devo fare scelte"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:40:00 GMT)

Allegri : 'Ronaldo ha capito il DNA della Juventus. Dybala? Devo fare delle scelte' : ... inoltre, la porta di Szczesny è rimasta inviolata: "È stata una partita diversa rispetto a quella con il Chievo - ha commentato Allegri nel post gara ai microfoni di Sky Sport - soprattutto da un ...