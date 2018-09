“Io so tutto” Caso Gessica Lattuca | la svolta Arriva la clamorosa indiscrezione

caffeinamagazine

: RT @_Litote: Che poi io 'Tutto per me' non l'ho ancora superata, non voglio immaginare cosa succederà ora che il caro Michele Merlo ci done… - larniam__ : RT @_Litote: Che poi io 'Tutto per me' non l'ho ancora superata, non voglio immaginare cosa succederà ora che il caro Michele Merlo ci done… - Liberty_Fe : @lauscorner ah cavolo l'hai già fatto? Che brava!! Almeno adesso non devi seguire le lezioni ?? io tutto bene, mi st… - CostaMichela : @BarbaraGatti5 @ilariavene @LaurettaNeg @polveresulcuore Confermo anch'io: tutto tranquillo. -

(Di martedì 11 settembre 2018) Disi sono perse le tracce da quella afosa domenica siciliana: il 12 agosto, intorno alle ore 14:30, è uscita di casa per l’ultima volta. Poi, i familiari e i quattro figli della donna 27enne, non l’hanno più vista rincasare. A Favara è scattato l’allarme. E sono varie le ipotesi al vaglio degli inquirenti. La più drammatica resta la pista di ‘Cosa Nostra’ e un nuovodi lupara bianca nell’agrigentino: a far orientare gli investigatori su questa strada è stato l’appello dell’ex convivente Filippo Russotto, padre di tre dei suoi figli. “Una persona non può così scomparire da un momento all’altro. Se qualcuno sa dov’è ci contatti. Non succederà niente”. L’uomo è lo zio di Gerlando Russotto, arrestato dopo le rivelazioni ai magistrati della direzione distrettuale antimafia del pentito di ...