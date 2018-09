Rissa a bordo | aereo costretto a rientrare in aeroporto

Passeggero provoca Rissa a bordo - volo rientra due ore dopo il decollo : Si è chiuso nel bagno subito dopo il decollo e lì è rimasto per oltre un'ora. Poi, quando ha deciso di uscire dalla toilette ha iniziato a urlare contro gli altri passeggeri. È successo a bordo di un volo della compagnia australiana Qantas, partito da Perth e diretto a Londra. Un uomo di 32anni ha quasi scatenato una rissa sul vei volo , costringendo il pilota a fare marcia indietro e tornare allo scalo di partenza."I membri dell'equipaggio, con ...

Milano - tram bloccato per atti vandalici. La Rissa a bordo poi i dipendenti Atm inseguiti e picchiati : arrestati due italiani : Due italiani ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni di due dipendenti Atm compiuta lo scorso 13 maggio sono stati arrestati su ordine di custodia cautelare in carcere dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano. L’aggressione era accaduta intorno alle 3 di notte in piazzale Cadorna ai danni di due dipendenti dell’Azienda trasporti milanesi che erano intervenuti perché un mezzo si era ...