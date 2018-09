Mercato auto | tre Suv targati Fca sul podio delle vendite diesel 8 mesi | 500X | poi Jeep

Auto elettrica - Nissan Leaf raggiunge il 28% di quota di Mercato : Roma, 4 set., askanews, - Nissan Italia si conferma leader nella mobilità elettrica nei primi otto mesi del 2018 con vendite pari a 1.002 unità, 72% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno ...

Mercato auto - in agosto vendite al galoppo : +9 - 46%. Negli otto mesi immatricolazioni -0 - 07% : MILANO - Nel mese di agosto 2018 in italia sono state immatricolate 91.551 auto nuove, in crescita del 9,46% rispetto allo stesso mese di anno fa, quando erano state immatricolate 83.638 auto. Lo...

Toyota - la Corolla di nuovo sul Mercato : ‘rinasce’ l’auto più venduta di sempre : La Toyota rimette sul mercato la Corolla, sarà presentata al Salone di Parigi abbinata alle power unit Full-Hybrid Electric Dopo due generazioni di Auris, la Toyota ‘resuscita’ sul mercato europeo il nome Corolla che da inizio 2019 tornerà a definire la vettura di segmento C che verrà lanciata in coincidenza con l’introduzione della nuova piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA). La nuova Corolla, il modello di ...

Mercato auto : crescono i prezzi delle vetture nuove - per l'usato quotazioni in calo : Un'indagine condotta dall'Osservatorio autopromotec fotografa le nuove dinamiche del Mercato auto: le auto nuove costano l'1...

Auto elettrica - nel Mercato entra anche Kalashnikov : «Questa tecnologia ci permetterà di competere con i principali produttori al mondo di Auto elettriche, come Tesla», ha assicurato la società in una nota affidata all'agenzia di stampa pubblica Ria. «...

Auto a chilometri zero - è boom/ I dati rivelano grandi affari : fascia di Mercato in grande crescita : Auto a chilometri zero, è boom. Ultime notizie, i dati rivelano grandi affari: fascia di mercato in grande crescita, ecco i pro e i contro di una fascia di mercato in grande crescita(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:54:00 GMT)