Il progetto di Steve Bannon per l'Europa : "Salvini è un leader mondiale, un simbolo" e l'Italia e' "il centro politico del mondo, il laboratorio, come Trump in America e Modi in India". A parlare è Steve Bannon, consulente del presidente Usa nella vittoriosa campagna elettorale del 2016. In un'intervista a Messaggero e Mattino, Bannon, in questi giorni a Roma per lanciare il suo "The Movement", afferma che Salvini, ...

Hillary Clinton diventa produttrice tv : progetto con Steven Spielberg sul voto alle donne : Hillary Clinton Puniti dagli elettori, debuttano in tv. Dopo Barack Obama, tocca ad Hillary Clinton. L’ex Segretario di Stato Usa, sconfitta alle recenti Presidenziali da Donald Trump, collaborerà con il regista Steven Spielberg per la produzione di un progetto televisivo sul movimento delle suffragette americane. La Clinton, stando a quanto riporta la stampa anglofona, esordirà come produttrice esecutiva insieme alla società di Spielberg, ...