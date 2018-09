Manovra verso quota trenta miliardi | copertura dal deficit | priorità pensioni

Manovra - si comincia dalle pensioni. Verso tre aliquote fiscali. Di Maio : 'Sarà coraggiosa - sul tetto del 2% unità con Tria' : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...

Manovra - si inizia da pensioni e reddito di cittadinanza. Flat Tax - verso la terza aliquota? : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...

Manovra - si comincia dalle pensioni. Verso tre aliquote fiscali. Di Maio : 'Sarà coraggiosa - sul tetto del 2% unità con Tria' : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...

Manovra - si comincia dalle pensioni. Verso tre aliquote fiscali : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...

Manovra - Conte : verso crescita e stabilità Salvini : «Il reddito di cittadinanza c’è» : La dichiarazione del premier sulla legge di Bilancio al termine dell’incontro di questa mattina. Chiarimenti dal ministro dell’Interno e soddisfazione da parte di Boccia (Confindustria)

Manovra - l'assalto M5s ai conti pubblici porta verso lo sfascio : Anche se il viceministro M5s dell'Economia, Laura Castelli, ancora ieri ha cercato di rassicurare ribadendo che 'nel bilancio dello Stato ci sono le risorse che servono' alludendo a una spending ...

Verso la Manovra - tra la minaccia dello spread e la speranza in Tria : E il ruolo più importante lo giocherà certamente il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sempre più visto come argine italiano alla speculazione e garante dei conti pubblici. Certo, non sarà ...

Manovra - verso l'addio al bonus da 80 euro. Fondi spostati su flat tax - : Il governo Conte lavora sulla Legge di Bilancio: possibile abolizione del bonus introdotto da Renzi per spostare risorse e scongiurare l'aumento Iva. Si studiano le soluzioni per avviare le misure ...

Verso la Manovra - 80 euro nel mirino : IVA - "Su riforma fiscale e reddito di cittadinanza bisogna partire davvero - ha detto ancora il ministro dell'Economia - e tracciare un calendario che indichi in modo nitido le misure da attuare nel ...

Manovra verso quota 25 miliardiSi lavora alla pace fiscale dal 2019 : Approvato ieri il decreto Dignità, il governo lavora ora sulla Manovra, che dovrebbe valere 25 miliardi e prevedere la sterilizzazione dell’Iva con un assaggio di flat tax Segui su affaritaliani.it

Manovra verso quota 25 miliardiSi lavora alla pace fiscale dal 2019 : Approvato ieri il decreto Dignità, il governo lavora ora sulla Manovra, che dovrebbe valere 25 miliardi e prevedere la sterilizzazione dell’Iva con un assaggio di flat tax Segui su affaritaliani.it

Manovra verso quota 25 miliardiE si lavora alla "pace fiscale" : Approvato ieri il decreto Dignità, il governo lavora ora sulla Manovra, che dovrebbe valere 25 miliardi e prevedere la sterilizzazione dell’Iva con un assaggio di flat tax Segui su affaritaliani.it