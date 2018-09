Marina Abramovic | L' artista come un piatto con ingredienti diversi

Marina Abramovic : «Com’è - innamorarsi a 70 anni» : Cento opere che vanno dagli anni ’60 agli anni 2000 e che comprendono video, fotografie, dipinti, oggetti, installazioni e rievocazioni delle sue celebrate performance dal vivo da un gruppo di artisti appositamente selezionati e addestrati per lo spettacolo. Quella che va in scena a Palazzo Strozzi di Firenze dal 21 settembre fino al 20 Gennaio 2019 è la prima retrospettiva che l’Italia dedica a Marina Abramovic – titolo: The Cleaner ...

“Domani accadrà” - a Venezia debuttano gli incontri sul futuro con Marina Abramovic - Panatta e Vaske : Dal 30 agosto al 1 settembre, tra gli eventi collaterali della 75ª Mostra del Cinema di Venezia, arriva "Domani Accadrà", una tre giorni di incontri alla Villa degli Autori al Lido condotti da autorevoli giornalisti che interrogheranno i protagonisti della società civile, dello spettacolo e dell’arte nel segno dell’immaginazione, della creatività e della tradizione. Tra i protagonisti Adriano Panatta e Marina Abramovic.Continua a leggere

Marina Abramovic - a Firenze con la mostra 'The Cleaner' a Palazzo Strozzi dal 21 settembre : Venerdì 21 settembre sara' inaugurata la mostra di Marina Abramovic a Firenze. Ospitata a Palazzo Strozzi, l'esposizione prende il nome di 'The Cleaner' e sara' visitabile fino a domenica 20 gennaio 2019. Dal primo giorno di autunno la Culla del Rinascimento diventera' così un palcoscenico d'elezione per le opere di una delle personalita' più famose e discusse del panorama artistico contemporaneo. Il pomeriggio di Sabato 22 settembre l’artista ...

Barcolana di Trieste - la Lega censura il manifesto di Marina Abramovic : Il vicesindaco leghista censura il manifesto della cinquantesima Barcolana triestina di Marina Abramovic con lo slogan "Siamo tutti nella stessa barca" commissionato da Illy. "Con gli organizzatori sono stato chiaro" ha minacciato Paolo Polidori. "O sparisce quell'orrore, o salta la convenzione con il Comune."Continua a leggere