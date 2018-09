Manchester City Newcastle 1-0 | il risultato in diretta LIVE | Sterling in gol!

Pronostico e Probabili Formazioni Manchester City-Newcastle United - Premier League 01-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Newcastle United, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Ancora assente Gabriel Jesus nei Cityzens; Magpies con Rondon dal 1′. Il sabato di Premier League, che apre la 4^giornata, si chiude con il match dell’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e il Newcastle United. Come arrivano Mancester City e Newcastle United? I Cityzens arrivano a questa sfida, che li vede ...

LIVE Sorteggio gironi Champions League 2019 in DIRETTA : Juventus - Napoli - Roma e Inter incrociano le dita. Pericoli Barcellona - Real e Manchester City : Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019 di calcio. Alle ore 18.00, nella consueta cornice di Montecarlo, avrà luogo il Sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio che apre ufficialmente la stagione del “Pallone” Internazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti e sentiti dell’anno: ...

Manchester City - Aguero fuma narghilé con una 18enne : nessuna punizione del club : Il suo bilancio recita 4 incontri e ben 5 gol all'attivo tra Community Shield e Premier League, peccato che Sergio Aguero sia rimasto a secco nell'ultima uscita del Manchester City. Solo 1-1 per gli ...

Premier League : frenata Manchester City - prima gioia per l'Arsenal : Citizens bloccati 1-1 a Wolverhampton, i Gunners battono 3-1 il West Ham nel derby londinese all'Emirates Stadium

Premier League : Wolverhampton- Manchester City 1-1. Pari beffa per Guardiola : Mastica amaro Pep Guardiola. Il suo Manchester City non ingrana la terza e si ferma in casa del Wolverhampton. Un Pari causato dalla scarsa vena realizzativa sotto porta dei Citizens e da episodi ...

Il Manchester City sposa la causa LGBT : crollano i like sul profilo Facebook - : ... nei giorni in cui in città va in scena il 'Manchester Pride', una manifestazione che, come tante altre nella nazione e nel resto del mondo, ha come obiettivo quello di sensibilizzare sul tema dell'...