Il biglietto Atm a 2 euro | Granelli | «Senza risorse statali costretti ad aumentare il

Milano - dipendente Atm picchiato in metro/ Ultime notizie - Stazione Centrale : passeggero era senza biglietto : Milano, dipendente Atm picchiato in metro da un passeggero trovato senza biglietto: dopo l'aggressione l'uomo è fuggito, lievi ferite per la vittima.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:36:00 GMT)