Huawei presenta Kirin 980 | la guerra dei 7 nanometri è appena cominciata

Huawei presenta HiSilicon Kirin 980 - il primo SoC con due NPU e LTE Cat.21 : Huawei ha appena presenta to, in occasione di IFA 2018, il suo nuoco SoC HiSilicon Kirin 980, con una doppia NPU e GPU Mali-G76.

Huawei lancia Ark Program e presenta i primi tre dispositivi intelligenti di Ark Lab : Huawei ha presenta to Ark Program e Ark Lab, il più grande laboratorio IoT, che ha già sfornato i primi tre dispositivi .

Huawei Mate 20 Lite si presenta in un primo video hands-on : Per Huawei Mate 20 Lite è già arrivato il momento del primo video hands-on che ci permette di conoscere meglio il nuovo smartphone del colosso cinese