La ' giostra' del Lavoro | crollano le cig ma aumentano le domande di disoccupazione

Accordo Chl SpA-Teletruria : la giostra del Saracino in diretta streaming : Una sinergia tra due realtà imprenditoriali dinamiche e fortemente legate al territorio, che le vedrà impegnate in eventi di cultura, sport e spettacolo.

Sardegna - si ribalta la giostra delle catenelle nel luna park : feriti dieci bambini : Incidente in un luna park della Sardegna, con più di dieci bambini feriti. Un incubo che si è materializzato sotto gli occhi di decine di genitori. Una piccola giostra per bambini si...

Si ribalta giostra a Pula : feriti 10 bambini/ Ultime notizie : paura per il collasso del “calcinculo" : Si ribalta giostra a Pula: feriti 10 bambini. Ultime notizie: paura a seguito del collasso del “calcinculo", avvenuto all'interno di un luna park nel cagliaritano(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:31:00 GMT)

Si ribalta giostra delle 'catenelle' nel luna-park di Pula in Sardegna : feriti dieci bambini : Incidente in un luna park della Sardegna, con più di dieci bambini feriti. Un incubo che si è materializzato sotto gli occhi di decine di genitori. Una piccola giostra per bambini si è ribaltata a ...

giostra : logistica e sicurezza sul tavolo del Comune. Gamurrini : 'Meno posti in piedi - così impone la legge' : Le ragioni sono tutte da ricercare nelle recenti disposizioni in materia di sicurezza durante i pubblici spettacoli. 'Di fatto spiega il vicesindaco Gamurrini la commissione comunale sul pubblico ...

MAD - la giostra della mancata trasparenza : news oggi 24/8 : Il sindacato CGIL FLC chiede al Ministro Bussetti di fare chiarezza sulla procedura relativa alla presentazione delle istanze MAD per l’a.s. 2018/2019. MAD a.s. 2018/2019: la CGIL FLC chiede chiarezza al Ministero su questa procedura Siamo sicuri della trasparenza su questa procedura? A mettere in guardia circa la scarsa chiarezza su questa nuova modalità per […] L'articolo MAD, la giostra della mancata trasparenza: news oggi 24/8 ...

Settimana del quartierista - il clou del pre giostra : E' partita infatti questa Settimana la maratona di spettacoli, musica e animazione a misura di giovani e famiglie nei quattro angoli della città. Una carrellata di eventi che andranno avanti fino ...

LA MANIFESTAZIONE " Tutto pronto per la ventiquattresima edizione de 'La giostra' di Castello del Matese : ecco il programma completo : ... per assistere alla narrazione di una parte considerevole della storia e della tradizione della comunità matesina, in un paese in cui l'allestimento degli spettacoli e delle mostre d'arte e le fedeli ...

A Montisi la XLVIII edizione della giostra di Simone : Si tratta di una settimana di festeggiamenti con mostre varie , pittura, ceramica, artigianato ed altro, spettacoli medioevali, teatro, musica danza, con il suo culmine per domenica 5 agosto con il ...

Sulmona - la madrina della giostra Cavelleresca? Valeria Marini. Ma il manifesto trash fa discutere : La massima rievocazione storica di Sulmona è la Giostra Cavalleresca, che affonda le radici nel Rinascimento. Fino al 1600 si teneva due volte l’anno, mentre la sua versione moderna, ripristinata nel 1995, va in scena nell’ultimo weekend di luglio. Previsti scontri tra cavalieri, certo non più cruenti come un tempo. La prima notizia se ne ebbe nel 1484 quando la regina di Napoli Giovanna d’Aragona la citò in una pergamena indirizzata ai ...

giostra dell’orso - Enpa : “Mancano garanzie - stop a palio” : L’Ente nazionale protezione animali torna a chiedere uno stop alla Giostra dell’orso in programma a Pistoia il prossimo 25 luglio. La manifestazione, segnata nel 2014 dalla morte di due cavalli, per la quale e’ in corso un processo, non e’ in grado, secondo l’Enpa, “di garantire la sicurezza degli animali”. In particolare, l’associazione contesta la riduzione del tempo minimo di gara da 29 a 26 ...