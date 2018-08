Inter | la qualificazione agli ottavi di Champions League passa dal Tottenham

calcioweb.eu

: Complimenti all' #U15 femminile di mister Vood che si aggiudica il prestigioso torneo 'Quarenghi' a San Pellegrino… - JuventusFCYouth : Complimenti all' #U15 femminile di mister Vood che si aggiudica il prestigioso torneo 'Quarenghi' a San Pellegrino… - CalcioWeb : #Inter, la qualificazione agli ottavi di #ChampionsLeague passa dal #Tottenham - joker_vinc8 : RT @antoruotolo: Partivamo dalla quarta fascia e alla fine ci giochiamo la qualificazione col Tottenham. Col dovuto rispetto, se l'#Inter h… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) E’ andato in scena il sorteggio valido per la fase a gironi di, proverà ad essere grande protagonista l’di Luciano Spalletti. L’inizio in campionato non è stato di certo entusiasmante per i nerazzurri ma la squadra ha tutte le carte in regola per risollevarsi. Il girone dell’può considerarsi sicuramente difficile, in prima fascia Spalletti ha pescato il Barcellona, la squadra spagnola è almeno un passo avanti rispetto alle altre squadre del girone. Si preannuncia dunque un testa a testa per ilggio del turno: quello tra. Il club inglese può disporre sicuramente di una squadra importante ma non è imbattibile, non mancano infatti alcune lacune. Il Psv la squadra più debole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ladidal ...