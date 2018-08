Allerta Meteo in Piemonte | criticità gialla per temporali forti dalla serata

Allerta Meteo - incubo maltempo sulle partite del weekend in Serie A : allarme nubifragi su Milan-Roma - Bologna-Inter e Parma-Juventus : Allerta Meteo, le ultime sul campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata del massimo torneo italiano, turno che promette spettacolo. Come riporta MeteoWeb l’anticipo Milan-Roma sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà ...

Maltempo Venezia : Allerta Meteo da domani mattina fino a domenica : La Protezione civile del Comune di Venezia ha spiegato in una nota che il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha diramato un avviso in base al quale “dalla prima mattinata di domani, venerdì 31 agosto, e fino alle prime ore di domenica 2 settembre, sono possibili rovesci e temporali, localmente anche intensi“. L'articolo Maltempo Venezia: allerta meteo da domani mattina fino a domenica sembra ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per “temporali intensi - grandinate e raffiche di vento” : Da oggi pomeriggio il Veneto è interessato da fenomeni di variabilità con possibilità di piovaschi e temporali più intensa sulle Dolomiti e locali nella fascia pedemontana. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di ‘attenzione’ idraulica per tutti i bacini idrografici nel caso di fenomeni temporaleschi anche intensi, grandinate e raffiche di vento. Nelle aree montane e pedemontane l’Allerta ...

Allerta Meteo : nell’ultimo giorno di Agosto arriva il maltempo - poi tra Sabato 1 e Domenica 2 Settembre si scatenerà una Tempesta Autunnale [MAPPE] : 1/14 ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali in arrivo - criticità codice giallo : “Dal pomeriggio del 31 agosto si prevedono precipitazioni irregolari, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, più consistenti sulle aree di bassa pianura prossime al corso del Po. Dalla serata intensificazione dell’attività temporalesca che potrà essere anche di forte intensità, più probabile sul settore occidentale della regione“: la protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per temporali nel nordovest : La Sala operativa unica della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per pioggia e temporali forti in riferimento a Lunigiana, Versilia e le foci del Serchio e dell’Arno. Un peggioramento delle condizioni Meteo causerà isolate precipitazioni, anche temporalesche, sulle zone nord occidentali: i fenomeni sono attesi nelle zone indicate a partire da stanotte fino a domattina. A partire da ...

Genova : passata Allerta Meteo - riprendono i lavori : Sorvegliato speciale resta il torrente Polcevera, ma si è ripreso a rimuovere i detriti. Resta interdetta la zona rossa. Sulla demolizione rapida del moncone interviene il procuratore Cozzi: 'E' una ...

Allerta Meteo Veneto : prolungato lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica : In riferimento alla situazione Meteorologica delle ultime 24 ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha prolungato fino alle ore 14.00 di domani, 27 agosto 2018, lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica in alcuni bacini idrografici della regione. Si tratta dei bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda-Monti Lessini. L'articolo Allerta Meteo Veneto: ...

Maltempo Toscana : revocata l’Allerta Meteo arancione : La Sala operativa della Regione Toscana ha revocato l’allerta codice arancione emessa ieri e valida fino alle 13 di oggi: nelle prossime ore è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Non risultano al momento criticità dovute al Maltempo. L'articolo Maltempo Toscana: revocata l’allerta meteo arancione sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo - il fronte freddo si sposta al Centro/Sud : violenti temporali nel pomeriggio/sera - temperature in picchiata : 1/15 ...

Crollo ponte Genova : termina l’Allerta Meteo - riprende la rimozione delle macerie : terminata l’allerta meteo in Liguria, sono riprese a Genova le operazioni di rimozione delle macerie del ponte Morandi, crollate nel greto del torrente Polcevera. Su posto anche i tecnici della procura che repertano i detriti alla ricerca di elementi utili per le indagini. Interdetta tutta l’area area rossa (lato est del viadotto) dove vige il divieto per gli sfollati di entrare nelle case a recuperare i propri effetti personali, ...

Allerta Meteo Puglia : criticità “arancione” per “temporali e rischio idrogeologico localizzato : Il centro funzionale decentrato della protezione civile della Puglia ha valutato a partire dalle 9 di oggi e per le successive 24-36 ore un’Allerta Meteo codice arancione per rischio idrogeologico localizzato e per temporali sulla Puglia Settentrionale e un’Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato sulle restanti zone della regione. Previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o ...

Allerta Meteo ad Alessandria ma il messaggio era per Forlì : E’ circolata un’Allerta meteo oggi ad Alessandria quando diversi cittadini – collegati al servizio – hanno ricevuto un messaggio registrato sui propri telefoni. Si trattava però di una notizia destinata a Forlì. L’ allarme, prima che si chiarisse l’equivoco, è stato anche rilanciato sui social network. “Siamo stati contattati dal Comune piemontese – spiegano dal centralino che gestisce il servizio ...

Allerta Meteo Molise : criticità arancione sulla costa per domani : Allerta ‘arancione’ domani 26 agosto sulla fascia litoranea del Molise per criticita’ idrogeologica e temporali. L’avviso e’ stato emanato dalla Protezione civile regionale. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, fino a elevati. Sul resto della regione lo stato di Allerta e’ ‘giallo’. I fenomeni, secondo gli ...