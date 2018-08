Automobili Pininfarina PF0 - Le prime immagini della hypercar elettrica

quattroruote

(Di martedì 28 agosto 2018) Nel corso del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach la Pininfarina ha presentato in forma privata ai potenziali clienti la PF0, la primadel marchio italiano. Per l'occasione sono stati diffusi nuovi teasercoda e degli interni e alcune informazioni relative alla commercializzazioneavveniristica sportiva, senza però mostrarne l'aspetto definitivo nella sua completezza.150 esemplari, debutto a Ginevra. LaPininfarina ha confermato che il debutto ufficialePF0 in forma definitiva avverrà al Salone di Ginevra 2019. La produzione, interamente realizzata a mano, sarà invece avviata nel 2020 nello stabilimento di Cambiano e sono previsti soltanto 150 esemplari, a un prezzo ancora non comunicato. La messa a puntoPF0 sarà seguita dall'ex pilota di Formuila 1 Nick Heidfield e gli obiettivi sono decisamente ambiziosi: oltre 400 km/h di punta ...