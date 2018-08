Crollo Ponte Morandi | Toti | “Entro cinque giorni il piano per la demolizione del ponte”

Crollo Ponte Morandi : l’evento ha generato un terremoto del 1° grado Richter : Un 14 agosto tragico per l’Italia, con il Crollo del Ponte Morandi a Genova che, oltre ad aver causato diverse vittime e feriti, ha persino generato un terremoto del 1° grado della scala Richter. Lo conferma il professor Mauro Mariotti, direttore del Dipartimento Distav dell’Università di Genova. “Il Crollo del Ponte Morandi ha generato un terremoto pari al primo grado della scala Richter”- spiega il Professore – ...

Crollo del ponte a Genova - Brancich e Ferrazza lasciano la commissione ispettiva del Ministero : Il professor Antonio Brencich ha rassegnato oggi ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul Crollo del ponte ...

Genova - Toti : "Demoliremo l'intero ponte Morandi"/ Ultime notizie - Crollo ha generato terremoto di primo grado : Genova, Ultime notizie ponte Morandi: 'è pericolante anche moncone ovest'. Oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento.

Genova - Toti : “Demoliremo l'intero ponte Morandi”/ Ultime notizie - Crollo ha generato terremoto di primo grado : ponte Morandi Genova, Ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Non ci sono indagati, il tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:38:00 GMT)

Crollo Genova - Toti : demolizione e ricostruzione ponte in un anno : Genova, 23 ago., askanews, - 'Resto convinto che le operazioni, dall'abbattimento dei due monconi alla ricostruzione del ponte, dureranno un anno': lo ha detto il governatore della Liguria e ...

Ponte Morandi Genova : "Grave degrado parte ovest"/ Bufera su consigliere Atlantia : comprò azioni dopo Crollo : Ponte Morandi Genova, ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Non ci sono indagati, il tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:56:00 GMT)

Crollo Ponte : Marco e la casa che non avrà mai : Tra gli sfollati di Via Porro c'è anche la storia di chi doveva entrare nella casa acquistata il 2 settembre. Quel palazzo probabilmente verrà abbattuto -

Ponte Morandi - polemiche sul consigliere di Atlantia che comprò azioni dopo il Crollo : “Guadagni? Per opere di bene” : Dice che ha seguito la richiesta di Sergio Marchionne ai manager della Fiat nel 2008. E che devolverà i suoi guadagni per “opere di bene“. C’è un consigliere di amministrazione di Atlantia che ha comprato azioni della sua società due giorni dopo il crollo del Ponte Morandi. Le ha comprate a un prezzo molto basso e secondo il giornalista Franco Bechis ha già guadagnato ventimila euro. Quel consigliere si chiama Bernaldo ...

Crollo Ponte Morandi - Regione Liguria e CdP preparano misure a sostegno di Genova : Sarà firmato "entro 15 giorni un protocollo d'intesa tra Regione Liguria , Comune di Genova e Cassa Depositi e Prestiti con l'individuazione di una articolata serie di misure a sostegno delle ...

Charlie Hebdo - la copertina sul Crollo del ponte Morandi : “Costruito dagli italiani - pulito dai migranti” : Charlie Hebdo torna a far indignare per una sua copertina. Nell’ultima edizione del periodico satirico francese, la numero 1361, il crollo del ponte Morandi a Genova viene collegato alla situazione dei migranti in Italia. L’immagine è una vignetta su sfondo giallo che mostra il ponte spezzato in alto a sinistra mentre a terra, tra le macerie e un’auto appena precipitata, c’è un uomo con la pelle nera che spazza il suolo con una ...

Crollo del Ponte Morandi a Genova - monitoraggio di ponti e viadotti a rischio : l’esperto spiega principi e metodi : Giampiero Petrucci, geologo ed esperto di monitoraggio, ex Supervisore del monitoraggio del Ponte sul Po a Piacenza relativo alla linea ferroviaria di Alta Velocità, ci aiuta a capire scopi e finalità di un corretto monitoraggio strutturale. La tragedia di Genova ha portato alla ribalta un fenomeno ben noto nell’ambito degli addetti ai lavori. La pessima situazione di numerosi ponti e viadotti italiani dal punto di vista della ...