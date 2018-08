Genova | non ti abbiamo mai amata così

Crollo Genova - Martina : governo non divida - ora serve unità : Genova, 23 ago., askanews, - 'Genova come il Paese ha bisogno di verità e giustizia senza se e senza ma, non ha bisogno di propaganda come quella che purtroppo ancora arriva dal ministro Toninelli da ...

Charlie Hebdo su ponte Genova : satira o insulto?/ Luca Bizzarri “non indignarsi - dato noi senso alla vignetta” : Genova, Charlie Hebdo: copertina choc sul ponte Morandi, "costruito da italiani, pulito da migranti". Vignetta nella bufera, satira o insulto? Le reazioni e i precedenti(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 17:02:00 GMT)

Crollo Genova - procuratore : non ci sono ancora indagati : Roma, 23 ago., askanews, - Non ci sono ancora indagati per il Crollo del Ponte Morandi a Genova: 'Ho letto sulla stampa che 10-12 persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati e questo ...

Genova - la testimonianza di Silvia : 'È stata una strage - non una tragedia. L'hanno voluto' : La testimonianza di Silvia Vieri sopravvissuta al crollo del ponte Morandi a Genova: 'Abbiamo visto il ponte collassare su se stesso. Eravamo a 40 metri. La macchina davanti a noi è rimasta ...

Genova - il ponte sarà demolito in tempi brevi : "Ma ora la politica non si distragga" : Toti: "Il ponte sarà smantellato, non resterà neanche un guard rail". Monito di Bagnasco: "La politica non si distragga su...

Gli sfollati di Genova non si fidano di Autostrade : "Non firmiamo niente - vogliamo prima capire" : Sono già alcune decine i cittadini sfollati da via Porro, a causa del crollo di ponte Morandi, che da ieri pomeriggio si sono avvicendati al "punto di contatto" aperto da Autostrade presso la scuola Caffaro, in via Gaz, non lontano dal varco nord della zona rossa di via Fillak. Si tratta di uno dei due sportelli attivati per fornire informazioni sui primi contributi legati al fondo aperto dalla società. L'altro si trova al centro ...

Crollo Genova - Rixi : verifiche Atlantia? Non meritano replica : Roma, 22 ago., askanews, - 'Autostrade non merita nessuna replica'. Così Edoardo Rixi, sottosegretario alle Instrastrutture, risponde ad Askanews a proposito della nota di Atlantia in cui si annuncia ...

Ponte Morandi - perché a Genova la privatizzazione non ha funzionato : di Enzo Palumbo Mentre scorrevano le immagini della tragedia consumatasi sull’autostrada A10 di Genova, i primi sentimenti sono stati quelli dello sgomento per un evento ritenuto impossibile e dell’indicibile dolore per le vittime degli errori umani e della tragica fatalità che le aveva coinvolte; ed è naturale che, subito dopo, il sentimento si sia tramutato in indignazione verso i presunti responsabili. Ora, sine ira ac studio, è forse ...

Mattarella non va al Festival di Venezia. In lutto per i fatti di Genova e del Parco del Pollino : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sarà presente a Venezia il prossimo 29 agosto per la serata di gala inaugurale del Festival del cinema. In segno di lutto, a seguito dei gravi ...

Genova - Mit e Toti “Ponte pericolante - va abbattuto”/ Ultime notizie - il Prefetto “Zona rossa non ampliata” : Genova, scricchiolii ponte Morandi: "è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:40:00 GMT)

Renzo Piano : «Non esiste la fatalità. La mia Genova bastonata deve reagire subito con un nuovo ponte e cantieri» : «I ponti crollano solo per bombardamento in guerra o per un attentato. Per ripartire dobbiamo ristabilire il valore della precisione scientifica, la pretesa della scienza di andare a fondo delle cose senza seguire il terreno dell’opinione e realizzando opere infrastutturali strategiche che salvino il porto e la citttà riconquistando il rapporto con l’acqua» ...

Genova e caso Autostrade : non solo trasporti - le concessioni a privati in Italia sono migliaia : Prev Next Per il momento, comunque, si è forse ancora troppo nel mondo indefinito delle intenzioni perché le parole del sottosegretario abbiano riflessi sul mercato azionario. Ieri i soli titoli ad ...

Pd contestato ai funerali di Genova - Giuseppe De Rita : 'Giusto così - e cambiare nome non servirà a nulla' : Giusto fischiare gli esponenti del Pd ai funerali di Genova . A parlare, intervistato da Repubblica , il sociologo Giuseppe De Rita , presidente del Censis . 'Qualche volta il primo buuu non è del ...

Ponte Morandi - mi auguro che la procura di Genova scelga periti capaci. In Italia spesso non è così : Sicuramente la procura di Genova, che si è mostrata da subito molto determinata e saggia, si avvarrà con attenzione di professionisti adeguati ed all’altezza, per il delicato compito di stabilire le cause del crollo del viadotto Morandi. Perché il ruolo delicatissimo di perito e Ctu (i periti terzi nominati dal giudice), sancito dall’articolo 14 delle Disposizioni del Codice di procedura civile, deve prevedere una speciale competenza tecnica in ...