Ponte | pilone 10 corroso | moncone est pericolante Si valuta l' abbattimento

Crollo Ponte Genova - corrosione elevata sul pilone 10 : “C’è pericolo - abbatterlo al più presto” : “Abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 un evidente stato di corrosione di grado elevato”. Lo ha detto il prefetto di Genova Fiamma Spena al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi. Il pilone 10 è quello che sostiene il moncone est di Ponte Morandi. “Ci siamo riuniti per vedere se ci fossero attività da fare in via precauzionale. Il Comune è stato ...

Ponte Morandi Genova - "pericolo pilone corroso". Poggia sulle case : Secondo la commissione del Mit vi sarebbe un forte rischio di cedimento per i resti del viadotto. Toti: "Bisogna demolirlo il prima possibile". Prefetto: "Non so se è a rischio crollo"

Ponte Morandi - forte corrosione del pilone a ridosso delle case. Toti : «Autostrade decida cosa fare» : Il provveditore alle opere pubbliche ha consegnato la sua valutazione sullo stato di ciò che resta del viadotto. Il presidente della Regione: «Si decida per l’abbattimento o la messa in sicurezza»

Crollo Ponte Genova - esperto : “Evidenziammo deformazioni del pilone 9” : In riferimento al ponte Morandi, crollato a Genova la mattina del 14 agosto scorso, Autostrade aveva già pensato di procedere a una serie di interventi sui tiranti del viadotto, tanto da commissionare lo scorso anno uno studio specifico sui piloni 9 (crollato) e 10. “Evidenziammo soprattutto che due degli stralli del pilone 9, quelli del lato sud, presentavano ‘deformata modale non del tutto conforme alle attese e certamente ...

In riferimento al ponte Morandi, crollato a Genova la mattina del 14 agosto scorso, Autostrade aveva già pensato di procedere a una serie di interventi sui tiranti del viadotto, tanto da commissionare lo scorso anno uno studio specifico sui piloni 9 (crollato) e 10. "Evidenziammo soprattutto che due degli stralli del pilone 9, quelli del lato sud, presentavano 'deformata modale non del tutto conforme alle attese e certamente ...

Ponte Morandi - un pilone rivestito con tiranti nuovi nel ’93. Mai nulla sugli altri : ma su quello crollato ora Autostrade ora aveva fretta : “Interventi di retrofitting strutturale del Viadotto Polcevera al km 0+551″. A leggerlo con il nome ‘tecnico’ che gli avevano assegnato, le migliaia di persone che ogni giorno lo percorrevano non ci avrebbero capito nulla. Ma dietro quell’etichetta formale, c’è la certezza che Autostrade avesse capito quanto il Ponte Morandi, collassato il 14 agosto inghiottendo oltre 40 persone e lasciandone senza casa 600 e ...

Crollo Ponte autostrada : "Un fulmine ha colpito il pilone e poi tutto ha iniziato a cedere" : Il racconto di una famiglia sotto shock agli psicologi del Villa Scassi. Il vigile del fuoco precipitato con la sua auto e uscito indenne da un volo di 30 metri

Il crollo del Ponte Morandi : 39 vittime tra cui tre bambini di 8 - 12 e 13 anni - allarmi per segni di cedimento di un altro pilone : Resta provvisorio il bilancio dei morti e dei feriti. Gli ultimi dati della Prefettura parlano di 39 vittime, di cui cinque non ancora identificate. Tre bambini di 8, 12 e 13 anni hanno perso la vita. I feriti sono 16, di cui 12 in codice rosso. Tra le vittime anche due...

Ponte Morandi - pilone rischia di crollare sulle case. Il sindaco e il governatore : "Quei palazzi non si possono salvare" : Interrotte le operazioni di recupero degli oggetti, i vigili del fuoco hanno informato gli abitanti che il pilone si starebbe inclinando, sospese le ricerche. Allarrgata la fascia di sicurezza, altri palazzi evacuati

Ponte Morandi Genova - 39 morti accertati. Ricerche sospese : "Quel pilone può crollare" : Tre minori fra le vittime ma ci sono ancora numerosi dispersi. Rischio ulteriori crolli, fermati i soccorsi. Il capo della procura: "Errore umano, non è una fatalità". Il governo contro Autostrade per ...

Crollo Genova - Mirko Vicini e Bruno Casagrande travolti dal pilone del Ponte mentre lavoravano : erano precari appena assunti : Mirko Vicini era stato assunto poche settimane fa all'Amiu e ieri mattina stava lavorando nell'isola ecologica di Campi quando è stato travolto da un pilone del ponte crollato. Il giovane, di 31 anni, ...

Ponte MORANDI CROLLATO A GENOVA - 39 MORTI E 700 SFOLLATI/ Ultime notizie - sospese ricerche : “pilone incrinato” : A10 GENOVA, PONTE MORANDI è CROLLATO sull'autostrada: Ultime notizie video, il viadotto Polcevera ha avuto “cedimento strutturale”, diversi veicoli coinvolti. Disastro e "decine di vittime"(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 14:23:00 GMT)

“Il pilone del Ponte di Genova si sta incrinando”. L’allarme dei pompieri : forse in arrivo altri crolli : «Non si torna a casa. Il pilone si sta incrinando». L’annuncio dei vigili del fuoco gela la fila scomposta dei residenti di via Fillak, quartiere Sanpierdarena, che ieri hanno passato la notte al Centro Civico di via Buranello. Uno dei piloni del ponte Morandi poggia proprio tra le case popolari dei quartieri Certosa e Sanpierdarena, che ieri nott...