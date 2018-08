Maltempo | dalla siccità ai nubifragi | mezzo milione di danni | coltivazioni sconvolte

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : “Sconvolti dalla tragedia - spero non cresca il numero di morti” : “Non sono ancora state identificate le vittime della piena. Sono 8 i corpi recuperati, ma non si sa quante persone ci fossero nelle gole perché alcune erano accompagnate dalle guide, ma molti erano escursionisti ‘fai-da-te’. E’ una tragedia che lascia sconvolti, legata al clima terribile di quest’estate. Speriamo soltanto che non cresca il numero dei morti”. Così il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, ...

Allerta meteo della Protezione Civile : Maltempo in arrivo per una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Un’area depressionaria di origine atlantica, in arrivo dalla Francia, determinerà oggi un peggioramento sulle regioni nord-occidentali italiane, con rovesci e temporali sparsi. Domani gli effetti si estenderanno anche alle regioni nord-orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per i temporali e il Maltempo in arrivo dalla Francia : Allerta Meteo – Continuano fenomeni di diffusa instabilità sulle regioni settentrionali del nostro Paese provocati dalle correnti di aria moderatamente più fresca provenienti dalla Francia, dalla giornata di domani i temporali diventeranno ancora più frequenti a partire dal nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Maltempo : otto persone bloccate dalla piena nell’Orrido di Botri : Un gruppo di otto persone intento ad effettuare la discesa integrale dell’Orrido di Botri, grande canyon che si trova in provincia di Lucca, è rimasto bloccato a causa di una piena improvvisa provocata da un temporale. Sul posto la squadra di Lucca del soccorso alpino e speleologico toscano (Sast). Due persone sono già uscite e si trovano a Ponte a Gaio, quattro si trovano all’incirca a metà dell’orrido mentre le altre due sono ...

Maltempo : 5 milioni di euro dalla Provincia di Trento per Moena : Sono cinque i milioni di euro a disposizione per sostenere chi, a Moena e Soraga, ha subito danni a causa del Maltempo che il 3 luglio scorso ha colpito duramente la Val di Fassa. Con un provvedimento adottato dalla giunta Provinciale di Trento sono stati decisi criteri e modalità per la concessione di contributi e indennizzi e anche i tempi per la presentazione delle domande. “Possiamo proprio dire – ha sottolineato il presidente ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Raccolti distrutti dalla grandine” : Trombe d’aria, nubifragi e chicchi di grandine dalle dimensioni di noci si sono abbattute all’improvviso sulla Puglia dopo giornate di caldo torrido. Lo sottolinea in una nota Coldiretti Puglia il cui presidente, Gianni Cantele, evidenzia che “in questa stagione è la grandine l’evento più grave per gli agricoltori perché causa danni irreversibili e provoca la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di ...

Maltempo : tecnici dalla Spagna per riparare l’opera di Valdes : La suggestiva scultura di Manolo Valde’s, “Pamela”, sul pontile di Tonfano, in Versilia, danneggiata dal fortunale dei giorni scorsi sarà riparata già domani. Lo comunica il Comune di Pietrasanta. Gli assistenti del maestro spagnolo, venuti appositamente da Valencia (Spagna), interverranno sull’opera sino a completare l’operazione domenica mattina. Sarà chiuso solo lo spazio circostante la scultura monumentale, ...

Maltempo - frana Fossacesia : dalla Regione un milione di euro : Un milione di euro e’ la cifra stanziata dalla Regione Abruzzo per finanziare il primo lotto di interventi per arginare il movimento franoso che ha interessato il costone ovest di via Bonavia a Fossacesia. Nel marzo 2015 il Maltempo ha causato il distacco di grossi massi che sono caduti sulla strada provinciale SP 81 Fossacesia – Rocca San Giovanni. Gli smottamenti hanno reso impossibile l’utilizzo di parte di via Bonavia che ...