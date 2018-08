La sorpresa romantica di Jonathan per Bianca Atzei | l’idillio continua

dilei

(Di martedì 21 agosto 2018) L’idillio fraKashaniane si arricchisce di nuovi dettagli grazie alladell’ex gieffino per la cantante sarda. I due si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi e da allora non si sono mai lasciati. Tornati in Honduras hanno ripreso la loro vita di sempre, ma il rapporto che li univa nel corso del reality hato a crescere, trasformandosi in qualcosa di forte e molto solido. Entrambi non hanno mai voluto definire ciò che li lega e si sono sempre rifiutati di etichettare il loro rapporto. Dopo le vacanze in Sardegna e a Mykonos con alcuni amici,è tornato in Italia per stare accanto a. Lo stylist di Verissimo ha raggiunto l’amica per partecipare ad un suo concerto. Mentre l’artista di origini sarde si esibiva sul palco, l’ex gieffino l’ha raggiunta e ha iniziato a ...