Genova | Graziano Delrio confessa | “Non ero ai funerali per decisione del partito

Graziano Delrio sul disastro di Genova : "Viviamo giorni cattivi. Noi abbiamo seminato bene - ma Italia è fragile" : "A questo Paese manca molto il senso dell'interesse nazionale, di come sia importante che nelle diversità ciascuno persegua il bene della comunità e della coesione sociale, come ha detto il presidente Mattarella. In questi giorni cattivi questo suo appello ha più senso. Il Paese ha bisogno di unità e coesione". Così l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, parla della prima volta del ...