Un posto al sole | novità 23ma stagione dal 27 agosto | tra i temi la violenza

Un posto al sole anticipazioni : una nuova ragazza tra VITTORIO e ANITA : Siamo a metà dell'”astinenza”, ancora una settimana e poi da lunedì 27 agosto Un posto al sole riaprirà i battenti con succulente novità. Già sappiamo la notizia boom del momento: Diego (Francesco Vitiello) e Beatrice (Marina Crialesi), davvero a sorpresa, avranno un’intensa relazione! Ma non sarà questa l’unica “trama boom” della nuova annata, che sin dall’inizio dovrà darci delle risposte su molte ...

Un posto al sole anticipazioni : DIEGO e BEATRICE - sarà AMORE!!! : In questi giorni è in corso come ogni anno il consueto “stop di ferragosto” di Un posto al sole ma, quando la soap tornerà in onda (dal 27 agosto), scopriremo che durante la pausa è successo qualcosa di importante. Eh sì, occhio a DIEGO Giordano (Francesco Vitiello) che racconterà di essersi casualmente imbattuto durante l’estate in una ragazza intenta a fare jogging. Chi è la ragazza in questione? Ebbene, una grande sorpresa ...

UN posto AL SOLE : è nato il figlio di ANTONELLA PRISCO!!! : Nell’ultima puntata stagionale di Un POSTO al SOLE, andata in onda pochi giorni fa, abbiamo visto Mariella Altieri in procinto di svelare a Guido (Germano Bellavia) che attende un bambino da lui. Tale confessione è stata però interrotta da Cinzia (Veronica Mazza) e così ora l’eventuale scoperta della verità da parte di Del Bue è rimandata alla nuova annata, che come sapete inizierà lunedì 27 agosto. La particolarità di questa trama, ...

Un posto Al Sole : le news della prossima stagione! : Un Posto Al Sole va in ferie, ma gli ultimi episodi trasmessi, hanno lasciato degli scenari aperti! Andiamo a scoprire che cosa accadrà ai personaggi nella nuova stagione! Un Posto Al Sole: i telespettatori faranno la conoscenza di un personaggio dall’aria minacciosa! La soap opera “Un Posto Al Sole” stacca la spina e va in ferie per la consueta pausa che coincide nella settimana di Ferragosto. Le vicende di Palazzo Palladini ...

CdA Rai : approvati i contratti per gli highlights della Serie A e «Un posto al Sole» : Un Posto al Sole La decisione sul nuovo Presidente Rai, per il momento, è rinviata a settembre dopo la bocciatura di Riccardo Laganà. In compenso, ieri il CdA di Viale Mazzini ha dato l’ok a questioni riguardanti direttamente i telespettatori del servizio pubblico: l’acquisizione del pacchetto di immagini (highlights) per tre stagioni del Campionato di calcio di Serie A, al via il prossimo 18 agosto, e il rinnovo del contratto per la ...

Un posto al sole anticipazioni : VALERIO DA SILVA sarà LUIGI MORACE : Con la puntata in onda venerdì 10 agosto, Un posto al sole chiude la stagione televisiva 2017 – 2018 e – forte di rinnovo appena ottenuto – ci aspetta per la prossima serie, in partenza lunedì 27 agosto sempre su Rai 3. Proprio nel suo finale d’annata, Upas ci riserva alcune sorprese: siete pronti per la decisione clamorosa di Serena (Miriam Candurro) dopo la drammatica confessione di Filippo (Michelangelo Tommaso)? Siete ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 10 agosto 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 10 agosto 2018: Nonostante i contrasti con Valerio Viscardi (Fabio Fulco), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) fa un passo avanti nel suo rapporto con Vera (Giulia Schiavo). Intanto un personaggio misterioso si affaccia minaccioso nella vita della ragazza… Stravolta dalla confessione di Filippo (Michelangelo Tommaso), Serena (Miriam Candurro) affronta con sofferta determinazione ...

Serena affronta a muso duro Filippo : Dopo la confessione del marito, la Cirillo prende uni'importante decisione mentre Ferri decide di fare un passo in avanti con Vera.

UN posto AL SOLE continuerà - la RAI ha rinnovato il contratto! : Erano bastati i primi accenni di una “situazione confusa” in Rai affinché i soliti pessimisti iniziassero a prevedere scenari funesti per il proseguimento di Un POSTO al SOLE. Non è stato un caso se nei giorni scorsi il nostro sito non si è occupato per niente della faccenda: semplicemente, non ci sembrava il caso di amplificare ulteriormente una questione che si sarebbe sicuramente risolta sul nascere (sempre ammesso che sia mai ...

UN posto AL SOLE CANCELLATO?/ "Si rischia la rivoluzione" : le rivelazioni dell'attrice Miriam Candurro : Miriam Candurro parla della presunta chiusura di Un POSTO al SOLE: "Sarebbe terribile, scenderebbe in piazza tutta l'Italia". Oltre alla soap, un nuovo libro in stampa.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 20:30:00 GMT)

Cda Rai : Via libera agli highlights di 90 minuto e a Un posto al sole. Bocciato Laganà Presidente : Si è chiusa con un nulla di fatto sul fronte Presidente, ma con l'approvazione dei contratti relativi agli highlights di 90 minuto e alla soap opera di Rai3 Un posto al sole la seduta di oggi mercoledì 8 agosto del Consiglio di Amministrazione della Rai.E' questo quello che apprende in questi minuti TvBlog. La seduta è stata presieduta da Marcello Foa nella qualità di consigliere anziano. E' stato messo ai voti il consigliere Rodolfo ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 9 agosto 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 9 agosto 2018: Serena è decisa nel rifiutare ancora l’idea di agire in giudizio pur di ottenere l’eredità del padre Gigi Del Colle, ciò mentre Filippo tenta in ogni modo di superare i suoi problemi finanziari… Giulia sembra ormai già proiettata nella sua nuova vita con il suo compagno Denis, ma Niko pensa che la vita in Terrazza senza sua madre non sarebbe più la stessa… Dopo ...

Filippo spinge Serena a ottenere l'eredità del padre : Il Sartori è in gravi condizioni economiche e cerca di persuadere sua moglie ad agire in giudizio per ottenere l'eredità di Del Colle.