Scarlett Johansson guida la classifica delle attrici più pagate del 2018

(Di lunedì 20 agosto 2018) Come ogni anno Forbes ha stilato la sua tradizionaledegli attori più pagati e l’ha resa nota partendo dalle quote rosa del cinema. In vetta, che lo scorso anno non compariva nemmeno nelle prime dieci posizioni. L’attrice avrebbe quadruplicato i suoi introiti negli ultimi mesi, guadagnando la bellezza di 40 milioni e mezzo di dollari. Merito del grande successo mondiale di Avengers: Infinity War, in cui interpreta l’ormai mitica Natasha Romanoff alias Vedova Nera, personaggio che tornerà anche nel prossimo capitolo della saga e a cui la Marvel dovrebbe dedicare presto un film tutto suo.ha così soffiato il primo posto a Emma Stone, regina del 2017 (anche grazie al premio Oscar come miglior attrice per La La Land), che ora – le sorti si alternano – non compare in top ten. Al secondo e terzo posto spuntano le ...