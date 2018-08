Liga | Real Madrid | il primo anno senza CR7 inizia con una vittoria

Probabili formazioni Real Madrid – Getafe - 1^ Giornata Liga 19-08-18 : Domenica 19 Agosto, parte la Liga anche per il Real Madrid tri-campione d’Europa, che affronterà il Getafe nel derby madrileno. L’estate dei blancos è stata sicuramente molto turbolenta: prima l’addio improvviso dell’allenatore Zinedine Zidane; poi il trasferimento shock di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la corte spagnola per abbracciare la Juventus di Allegri; infine il caso Modric, anche se quest’ultimo ...

Probabili formazioni Real Madrid – Getafe - 1^ Giornata Liga 19-08-18 : Domenica 19 Agosto, parte la Liga anche per il Real Madrid tri-campione d’Europa, che affronterà il Getafe nel derby madrileno. L’estate dei blancos è stata sicuramente molto turbolenta: prima l’addio improvviso dell’allenatore Zinedine Zidane; poi il trasferimento shock di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la corte spagnola per abbracciare la Juventus di Allegri; infine il caso Modric, anche se quest’ultimo ...

Parte la Liga e il Real cerca riscatto dopo il ko in Supercoppa : dopo la scoppola in Supercoppa il Real esordisce in Liga ospitando il Getafe nell'esordio della Liga che ha il suo clou in Valencia-Atletico. Parte infatti la Liga col Barca campione, e col vento in ...

Pronostico Villarreal vs Real Sociedad - La Liga 18-8-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 1^ giornata, Analisi e Pronostico di VillarReal-Real Sociedad, sabato 18 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. VillarReal-Real Sociedad, sabato 18 agosto. All’Estadio de la Ceramica di VillarReal va in scena uno dei match più interessanti di questa prima giornata di Liga. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano VillarReal e Real Sociedad? Il VillarReal si è classificato al quinto posto nella ...

Liga - come giocherà il Real Madrid : Per prima cosa Lopetegui avrà tre calciatori che tornano dal Mondiale con la consapevolezza di essere cresciuti tanto e di poter tranquillamente affermare e dimostrare di essere i migliori al mondo ...

Liga : un partita di Real o Barcellona negli Usa : Già da questa stagione una partita del campionato spagnolo, la Liga, possibilmente con Real Madrid o Barcellona, si giocherà negli Stati Uniti. Questo in base all’accordo, storico e che durerà 15 anni, firmato fra l’ente che sovrintende alla massima serie spagnola e Relevent, la multinazionale che vuole favorire l’espansione del calcio negli Usa e che organizza la International Champions Cip (Icc). Per la prima volta un ...

La Liga spagnola sbarca negli Usa : clasico Real-Barca a stelle e strisce : 'Siamo impegnati ad alimentare la passione del calcio in tutto il mondo', il commento di Tebas, che non ha esitato a definire l'accordo 'storico' e 'rivoluzionario', per contendere alla Premium ...

Ufficiale - Liga : una partita di Barça o Real negli Usa. L'accordo varrà 15 anni : Il match designato per la disputa oltreoceano resta al momento sconosciuto, per i dettagli bisognerà attendere, ma la diffusione di uno dei campionati principali al mondo là dove il calcio non è mai ...

Pronostico Real Betis vs Levante - La Liga 17-8-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 1^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Betis-Levante, venerdì 17 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Real Betis-Levante, venerdì 17 agosto. All’Estadio Benito Villamarin di Siviglia si disputa la seconda partita inaugurale della Liga 2018-2019. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano Real Betis e Levante? Il Betis ha confermato in panchina Quique Setien dopo l’ottimo sesto posto ...

BundesLiga - Julian Nagelsmann : "Ho detto no al Real Madrid" : "Ovviamente al momento della chiamata ci ho pensato: nel mondo del calcio non c'è niente di grande come il Real Madrid" ha raccontato il 31enne tecnico dell'Hoffenheim al mensile 11 Freunde . "Ma ho ...

Resident Evil 2 : Capcom parla delle difficoltà nel realizzare la scena dell'alLigatore che sarà presente anche nel remake : Il "nuovo" Resident Evil 2 è certamente uno dei giochi più attesi, soprattutto dai fan storici della serie di Capcom che, quasi sicuramente, ricorderanno la famosa scena dell'alligatore del titolo originale.Nell'originale Resident Evil 2 un alligatore tentava di divorare il personaggio nelle fogne di Raccoon City e, a quanto pare, questa sequenza sarà riproposta nel remake.Come riportato su Daily Star, gli sviluppatori hanno parlato di questa ...

Liga : sorteggiato il calendario - Barcellona-Real Madrid il 28 ottobre : Il primo ‘Clasico’ tra Barcellona e Real Madrid si giochi il prossimo 28 ottobre al Camp Nou. La sfida di ritorno fra le due dominatrici del campionato si svolgerà invece il 3 marzo del 2019 al Santiago Bernabeu.L'articolo Liga: sorteggiato il calendario, Barcellona-Real Madrid il 28 ottobre sembra essere il primo su CalcioWeb.

Liga - sorteggiato il calendario per la stagione 2018/2019 : Barcellona-Real in programma il 28 ottobre : Il primo Clasico della stagione tra Barcellona e Real Madrid andrà in scena il 28 ottobre, ritorno fissato per il 3 marzo Il primo ‘clasico’ di Spagna della nuova stagione tra Barcellona e Real Madrid si giocherà il 28 ottobre al Camp Nou. Lo ha stabilito il sorteggio della Liga di oggi. La sfida di ritorno fra le due dominatrici del campionato si terrà invece il 3 marzo del 2019 al Santiago Bernabeu. Le due big di Spagna ...