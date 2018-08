Fascia da capitano uguale per tutti | De Rossi trasgredisce la nuova regola | sarà punito?

Roma - De Rossi in campo con la sua Fascia da capitano : non verrà multato dalla Lega : Daniele De Rossi, nella prima giornata di Serie A in trasferta contro il Torino, ha scelto di non indossare la fascia bianca e blu con la scritta "capitano", come da indicazione degli scorsi giorni ...

Serie A - la Fascia da capitano diventa uguale per tutti : fascia DA capitano- La Lega Calcio ha deciso di rendere unica la fascia da capitano nel corso di questo campionato. Una fascia da capitano uguale per tutti i capitani della 20 squadre di Serie A. Una scelta sulla falsariga della Premier League, apprezzata da tanti, ma contestata dal alcuni giocatori. IL PAPU GOMEZ NON CI […] L'articolo Serie A, la fascia da capitano diventa uguale per tutti proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

“Fascia di capitano uguale per tutti in Serie A” : la decisione della Lega fa infuriare il Papu Gomez : Papu Gomez è stato sempre attento alla sua fascia da capitano, spesso colorata e ricca di messaggi e ricordi della sua infanzia… tutto ciò dovrà cessare “Oggi sono molto dispiaciuto perché ho ricevuto il comunicato della Lega Serie A dove spiegano che da quest’anno nessun giocatore potrà più personalizzare le PROPRIE fasce. Due anni fa, quando nessuno aveva mai fatto caso alle fasce, ho avuto questa bellissima idea di creare ...

Milan - Romagnoli : 'Spero di onorare la Fascia da capitano. Su Leonardo e Maldini...' : SU HIGUAIN - 'Credo che Higuain sia tra i più forti attaccanti al mondo. Ha segnato tanto ovunque abbia giocato. Spero che continui anche qui a segnare e a farci vincere le partite'. SULLE COSE DA ...

Fiorentina - Pezzella : 'Fascia da capitano? Ho una grande responsabilità' : Una certezza nella Fiorentina della prossima stagione. Fascia di capitano al braccio e idee chiare sulla nuova stagione viola: intervistato da Sky Sport , German Pezzella ha affrontato diversi temi, iniziando dall'arrivo alla Fiorentina di Pjaca: "Mi auguro in una buona stagione di Marko, ho parlato con lui mi sembra un bravo ragazzo ed anche ...

Barcellona - Messi come Iniesta : dopo l’addio di Andres - la Fascia da capitano va alla Pulce : dopo l’addio di Andrea Iniesta al Barcellona, è Lionel Messi il nuovo capitano della squadra blaugrana Lionel Messi è il nuovo capitano del Barcellona. Lo ha annunciato il club azulgrana con un comunicato sul suo sito ufficiale. Tocca quindi alla ‘Pulce’ il compito di sostituire Andres Iniesta che, dopo 22 anni al Barcellona, ha scelto di continuare la carriera in Giappone. Saranno tre i vice, tutti canterani e catalani ...