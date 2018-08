Fulmine in spiaggia centra due fratelli | feriti entrambi | uno è gravissimo

Fulmine in spiaggia nel Cosentino : colpiti 2 fratelli - uno grave/ Piombino 48enne salvo con massaggio cardiaco : Fulmine in spiaggia nel Cosentino e in Toscana: due fratelli colpiti a Paola, uno è gravissimo. 48enne ferito a Piombino, salvo per un massaggio cardiaco fatto da un medico presente(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 20:38:00 GMT)

Maltempo : 24enne colpito da un Fulmine mentre scappa dal nubifragio in spiaggia : A lanciare l'allarme sono stati gli amici e la fidanzata con i quali stava andando via dalla spiaggia in località Punta Prosciutto a causa del violento nubifragio. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso da una automedica e trasportato presso l’ospedale di Manduria.Continua a leggere

