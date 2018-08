Il Morandi lo facevo da ragazzo | sembrava di camminare su un ponte di carta | il

huffingtonpost

(Di sabato 18 agosto 2018) "Illodadisu undi. Prima dei lavori, il guard-rail era basso, vedevi il vuoto. Era fascinosissimo, faceva parte di Genova che da lì sembra un presepe folle. Ogni volta pensavo: cado, o non cado? Era stare sulle montagne russe". Aurelio Picca, scrittore e poeta, si ferma. E poi: "Eppure, ed oggettivamente, quando le cose non funzionano e uno lo capisce vanno rinnovate. Ma perché gli altri al mondo si comportano così, e noi no? Bisognava demolire e ricostruire. Il nostro rimandare continuo su questioni centrali è insopportabile". Picca sbuffa, con quel modo incantatore e teatrale che gli è proprio. I suoi capelli scuri e tirati indietro, le lunghe basette, gli occhi neri, profondi e inquieti, restituiscono il ritratto di ciò che Picca, forse il più irregolare fra gli autori ...