Chievo-Juventus | Allegri | ' Bello vincere così Impressionato da Cristiano Ronaldo'

CRISTIANO RONALDO IN Chievo-JUVENTUS/ Video - prima in A : CR7 stenderà le difese? Per ora solo Sorrentino... : CRISTIANO RONALDO in CHIEVO-JUVENTUS: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:54:00 GMT)

Chievo - Giaccherini : 'La non esultanza? La Juventus mi ha dato tanto' - : ... 'Cosa insegna questa partita alla Juventus? Che forse non devono mai dare nulla per scontato - ha detto Giak al termine della gara ai microfoni di Sky Sport - Dopo il vantaggio si sono un po' seduti,...

Serie A Chievo-Juventus 2-3 - il tabellino : VERONA - La Juventus passa immediatamente in vantaggio con Khedira, ma prima dell'intervallo il Chievo trova la via del pareggio. Nella ripresa, all'11', Cancelo stende Giaccherini in area: il secondo ...

Serie A : Chievo-Juventus 2-3 : ANSA, - VERONA, 18 AGO - La Juventus vince 3-2 in casa del Chievo l'anticipo della prima giornata di Serie A. Al 3' campioni d'Italia in vantaggio: punizione di Pjanic, sponda di Chiellini e Khedira ...

La Juventus passa al 93' per 2-3 sul campo del Chievo. CR7 a secco : La Juventus di Massimiliano Allegri, nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte di Genova, vince in rimonta e all'ultimo respiro per 3-2 in casa del Chievo Verona di D'Anna e si prende tre punti preziosi nel giorno dell'esordio del suo uomo simbolo Cristiano Ronaldo. I bianconeri, passati in vantaggio al 3' grazie a Khedira, hanno dominato per tutta la prima frazione ma si sono fatti riprendere dai clivensi sull'1-1 al ...

Juventus - che brivido contro il Chievo! Allegri punge : “ecco cosa è andato storto. E su Cristiano Ronaldo…” : La Juventus batte 2-3 il Chievo col brivido. Nel post partita, Massimiliano Allegri, sottolinea gli errori commessi e commenta la prestazione dell’attacco bianconero Tanta curiosità per la Juventus di Cristiano Ronaldo, con tutti gli occhi del mondo intero puntati addosso per l’esordio contro il Chievo Verona. Pressione mediatica, obbligo di fare risultato e un avversario che non voleva recitare il ruolo di semplice sparring ...

Chievo-Juventus - Cristiano Ronaldo brilla anche senza segnare : PAGELLE JUVENTUS Szczesny 6 Incolpevole sui gol veronesi. Cancelo 5,5 Quando accelera è un furetto, lascia sul posto Giaccherini e Cacciatore in più occasioni. Paga il calo collettivo tra primo e ...

La Juventus batte il Chievo 3-2 : Torino - La Juventus batte il Chievo per 3-2 nella prima giornata di campionato di Serie A. L'incontro si è disputato nonostante la tragedia del ponte Morandi a Genova . Rimandati infatti solo i match ...

Pagelle/ Chievo-Juventus (2-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : Pagelle Chievo Juventus (2-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori al Bentegodi(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 20:29:00 GMT)

Highlights Chievo-Juventus 2-3 - Bernardeschi eroe nel finale - CR7 risponde presente : Chievo-Juventus- Finisce 3-2 in favore della Juventus il primo match del campionato italiano 2018/2019. Bianconeri avanti dopo appena 4 minuti grazie al gol di Khedira. Padroni di casa pimpanti autori di una rimonta targata Stepinski e rigore di Giaccherini ( fallo netto di Cancelo su Giaccherini). Nel finale gol vittoria di Bernardeschi, abile a depositare […] L'articolo Highlights Chievo-Juventus 2-3, Bernardeschi eroe nel finale, CR7 ...

Chievo-Juventus - la partita di Cristiano Ronaldo : sufficienza superata - ma tra qualche giorno sarà tutto diverso : Cristiano Ronaldo, a dispetto della condizione fisica non ottimale, ha risposto bene nella sua prima gara da calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ha esordito in Serie A in una Chievo-Juventus vinta dai bianconeri grazie alla rete nel finale di Bernardeschi. Il fenomeno portoghese era come ovvio sotto la lente d’ingrandimento e la sua gara è stata senz’altro di livello. Un voto? 6,5. Abbiamo assistito ad un esordio da ...

Chievo-Juventus 2-3 : decide Bernardeschi al 93' : Cronaca e tabellino di Chievo-Juventus Il primo minuto della nuova Serie A è invece muto. I secondi di silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Genova vengono interrotti dagli applausi del ...

Serie A - Chievo-Juventus 2-3 : per Ronaldo debutto senza gol - decisivo Bernardeschi : La Juve soffre in casa del Chievo, ma porta a casa tre punti al debutto. Al Bentegodi è 3-2: decisivo Bernardeschi nel finale. Per Cristiano Ronaldo debutto senza gol. La Juve parte fortissimo e dopo ...

Serie A 2018-2019 - Chievo-Juventus 2-3 : sofferta vittoria dei bianconeri. Bernardeschi decide nel recupero - bene Cristiano Ronaldo : Esordio soffertissimo della Juventus nella Serie A 2018-2019. I Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-2 al termine di una partita più complicata del previsto in cui i bianconeri sono riusciti a primeggiare soltanto nel recupero dopo aver rischiato tantissimo contro gli scatenati padroni di casa. I 30mila spettatori dello Stadio Bentegodi di Verona hanno assistito al primo incontro di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato, il ...